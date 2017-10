Hay encuentros que parecen poco probables pero que por cuestiones del destino terminan siendo una realidad, como el que sucedió esta mañana en el estadio del West Ham entre el Chicharito Hernández y los Duques de Cambridge. Según la agenda del Palacio de Kensington, el Príncipe William asistiría acompañado solamente del Príncipe Harry al estadio del equipo del mexicano para reunirse con 150 nuevos entrenadores deportivos de Gran Bretaña, pero tomando a todos por sorpresa, Kate también pudo asistir al evento.

Recorriendo las instalaciones, los Duques tuvieron la oportunidad de reunirse con parte del equipo en el que milita el tapatío, momento en el que un emocionado Chicharito pudo saludar personalmente al segundo en la línea de sucesión al trono y a su esposa. En las imágenes se puede ver a Javier con una enorme sonrisa saludando a Kate, quien le responde el gesto y parece intercambiar algunas palabras con él.

Inmediatamente después de su esposa, el Príncipe William se acercó a saludar al delantero mexicano, también intercambiando algunas palabras ante la mirada atenta de la Duquesa. Si bien ni William ni Kate son fanáticos del West Ham –el Príncipe es un fanático de corazón del Aston Villa y la Duquesa se encuentra entre los fans del Chelsea- parece que los dos están muy bien enterados de lo que pasa en el equipo de Hernández.

Eso sí, aunque sus papás no son fanáticos del West Ham, el Príncipe George y la Princesa Charlotte sí que podrán apoyar al equipo gracias a los jerseys que les tenían preparados. Mark Noble, capitán del equipo de Javier, entregó a los Duques una playera personalizada para cada uno de sus hijos –aunque parece que no hubo una para el bebé que viene el camino-. Mientras Mark entregaba las playeras a Kate y William, Chicharito esperaba pacientemente su turno de poder saludarlos y escuchaba atento lo que comentaban. “Sabemos que William es fan del Aston Villa así que no sabemos si van a usarlas o no. ¡No sé si van a dejar que George la use! Era más un gesto de bienvenida a nuestro equipo por parte de nosotros”, dijo Noble sobre el encuentro.

En esta ocasión –la tercera aparición de la Duquesa desde el anuncio de su tercer embarazo- Kate no presumió su pequeño baby bump como lo hizo en las dos ocasiones anteriores. Para este compromiso Kate llevó un abrigo en azul de Philosophy di Lorenzo Serafini. Lo combinó con un suéter de cuello de tortuga negro, skinny jeans en el mismo color y botines a juego de Russell and Bromley.

