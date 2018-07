David Bisbal y Rosanna Zanetti se casan por sorpresa

¡Toca darles la enhorabuena! David Bisbal y Rosanna Zanetti ya son marido y mujer. Ha sido el cantante almeriense el encargado de anunciar la feliz noticia en su cuenta de Instagram con esta imagen y el siguiente mensaje: "Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros".

Los recién casados se enamoraron en abril de 2016 y un año después sellaron su amor convirtiéndose en pareja de hecho. Ahora nos han sorprendido a todos con esta boda tan esperada que aseguraron que llegaría muy pronto tras haberse comprometido el pasado mes de enero. "Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial... le hice la pregunta y... ¡me contestó que sí!", escribió el cantante junto a una bella imagen de la pareja. "Esta y mil vidas más te diría que sí", respondió la venezolana mostrando su anillo de pedida.

Rosana habló recientemente de sus planes de boda con Bisbal en la revista ¡HOLA!. "David y yo somos tradicionales y, por nuestras creencias, nos hace ilusión que sea una boda por la Iglesia, pequeña, íntima y familiar", dijo. También contó detalles de su look nupcial. "Tengo casi claro cómo será mi vestido de novia. Estoy entre dos estilos muy definidos, pero lo que puedo decir es que será blanco, con líneas muy limpias, cero recargado, con velo. Clásico", comentó.

Pronovias viste a Rosanna Zanetti el día de su boda

Viendo la foto podemos decir que la modelo venezolana ha cumplido su palabra. Se trata de un diseño exclusivo elaborado por el director artístico de Pronovias, Hervé Moreau, de corte sirena y escote corazón realizado en crepé. Este modelo, confeccionado en el taller de la Maison y al que se le han dedicado más de 100 horas de trabajo, se completa con una impresionante cola de tres metros de largo acabada con una línea de delicados botones. Tanto la cola como las elegantes mangas caídas son extraíbles, aportando gran versatilidad al diseño y permitiendo a la novia sorprender con diferentes looks en cada momento de la celebración. La modelo ha completado el conjunto con un velo de tul de tres metros y medio de largo. El cantante, por su parte, se decantó por un esmoquin de color azul y solapas negras a juego con la pajarita y los zapatos.

Ambos posan felices con una de sus manos entrelazadas y presumiendo de alianza. "Hace 15 años, cuando trataba de visualizar cómo sería mi boda soñada, la imaginaba con cientos de personas, un evento grande, pero de unos años a esta parte quiero todo lo contrario, mis prioridades y gustos han cambiado. Mi sueño es algo íntimo y familiar, ya que es un momento muy especial y personal", comentó Rosana en ¡HOLA!.

El siguiente paso para el matrimonio será aumentar la familia. "No es un secreto para nadie que queremos formar una familia, hemos expresado nuestro deseo en varias ocasiones, pero todo a su tiempo, como cada paso que damos en nuestra relación", explicó la venezolana, que mantiene una relación maravillosa con Ella, la hija que Bisbal tuvo con Elena Tablada. "No necesito mucho para disfrutar de la vida y ser feliz. Salud y mi familia es todo lo que necesito, lo demás es añadidura. No lo rechazo, pero no es indispensable", añadió.