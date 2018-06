LEER MÁS +

Como ella misma describió al álbum Used to Love You, se trata de un "disco de ruptura". Entre otras frases de la canción que estuvo inspirada en la separación, Gwen canta: "Pensaste que no había límites, pero pasaste la raya. Supongo que nadie te enseñó a amar…Te puedes quedar todos los recuerdos. Pensé que yo era lo mejor que te había pasado. Pensé que tú eras el que más había amado".

