Casi dos años duro la relación sentimental de la protagonista de The Beauty and the Beast y el empresario, William “Mack” Knight, a quien conoció en octubre de 2015 en el musical de Broadway Hamilton. Emma, quien en ese tiempo tenía 25 años, trató de mantener en privado la relación con William, quien era 10 años mayor que ella, a pesar de eso siempre estuvieron en el ojo de la prensa y los fans. La última vez que se les vio juntos fue en mayo de 2017, cuando decidieron cada uno seguir su camino por separado.

© Getty Images