Si eres de piernas delgadas seguramente sientes que con los skinny encontraste tu complemento perfecto. No obstante, no los descartes si tu fisico es más curvilíneo, acude a 'pitillos' en colores oscuros o casi a la cintura para lograr tu cometido y luce más estilizada. Una opción clásica es este modelo de la marca Citizens of Humanity, que puedes conseguir en www.anthropologie.com