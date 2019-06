Nostálgica, Ana Bárbara recuerda el mensaje de amor que le compartió Edith González

Son tantas las anécdotas que se cuentan en el medio artístico sobre Edith González, entre ellas los consejos que compartió con algunos famosos, como lo hizo en su momento con Ana Bárbara. Nostálgica, la cantante recordó como en uno de los instantes más difíciles de su vida las palabras de la actriz fueron alentadoras y determinantes, poco tiempo después de haber celebrado su boda con José María Fernández ‘El Pirru’, en el año 2006. Por ese motivo, se siente rotundamente agradecida con ella, un acto que interpreta como la mejor manera que tuvo para poder conocer a quien considera fue “un alma buena”.

Con el corazón en la mano, Ana Bárbara reveló cómo se dio ese contacto con Edith, a través de una llamada telefónica que la motivó a salir adelante. “Estaba yo en Cuernavaca recién casada, pero con muchas cosas de afuera que lastimaron mi vida, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, porque no sabía cómo manejarlo… entonces un día suena el teléfono y me dijeron que era la señora Edith González…”, dijo en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal. De esta manera, la intérprete atesora ese recuerdo, el cual compartió a tan solo unos días de la lamentable partida de la actriz, quien falleció el pasado 13 de junio.

Y no solo eso, la también compositora tiene muy presente lo que Edith le dijo en ese instante, algo que le permitió descubrir a la mujer detrás de la estrella que por varios años consolidó una carrera sobre los escenarios. “Ella tomó la decisión de hacer una llamada y decirme ‘lucha por tu vida, échale ganas, si es tu sueño de amor estás en lo correcto’…”, dijo para el medio antes citado, sin dejar de mencionar que en ese entonces se encontraba embarazada de su hijo José María. “Yo no la conocía realmente, no pude hacerlo y me siento triste porque fue la mejor manera en que la pude haber conocido, alguien con la fuerza y nivel espiritual de ella…”, agregó.

Ana Bárbara fue contundente al expresar a Edith su agradecimiento por esa llamada que hoy recuerda con mucho cariño, un detalle que además cambió su estado de ánimo en aquel momento. “Yo le agradezco a esa alma buena que tuvo para hacerme conectar con lo más bonito de mi vida que yo estaba viviendo en ese momento… entonces le agradezco mucho la llamada, yo me tranquilicé mucho…”, reiteró.

Lo cierto es que hoy Ana Bárbara disfruta de uno de los momentos más estables en su vida, rodeada del amor de sus hijos y, por qué no, acompañada de un galán que prefiere mantenerse lejos de los reflectores. “Sí, tengo muchos años con una pareja, estamos muy bien, bastante balance en la casa, con los niños y todo bien…”, dijo sonriente en días pasados durante una entrevista con el programa televisivo Hoy. A la par, se concentra en su trabajo musical, en medio de su gira de conciertos titulada Mi Revancha.