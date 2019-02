Hay familias en las que el talento es un rasgo inconfundible, como la de los Fernández. Desde el abuelo y hasta los nietos, los integrantes de este clan han destacado en la música gracias a su inigualable voz. Alejandro Fernández Jr, el hijo mayor de El Potrillo ha demostrado que además del innegable parecido físico que tiene con su padre, le heredó su carisma y don para cantar. No obstante, este joven ha revelado recientemente que hay algunos aspectos en su forma de ser que lo hacen muy diferente a su famoso papá, ¿de qué se trata?

A su corta edad, Alex ha demostrado que tiene todo el talento para seguir los pasos de su exitoso papá y triunfar por cuenta propia. Al igual que El Potrillo, este joven ha querido hacer carrera en la música tradicional mexicana, ganándose el gusto del público. Pero más allá de las similitudes en sus carreras, padre e hijo son un tanto distintos en su forma de ser y fue justamente Fernández Guinart quien lo ha reconocido. “Yo siento que soy más tranquilo que mi papá, me gusta llevar una vida más tranquila y soy por ejemplo muy territorial, hogareño y mi papá es más de los que quiere salir”, reveló el intérprete de 25 años en entrevista con El Universal.

Y aunque ha reconocido que a su papá le gusta divertirse, Alex ha rechazado de tajo las especulaciones en torno a la vida de su padre, algunas de las cuales se han apoyado en videos virales de sus presentaciones. “Curiosamente mi papá ni siquiera toma, o sea, en sus conciertos a veces hace algo y ya sacan la nota, y por eso pareciera que sí, pero en realidad él no, o sea, en su vida cotidiana no toma”, dijo Alejandro Jr al defender a su papá durante una encuentro con la prensa el pasado mes de diciembre. Al respecto, dijo que El Potrillo también le ha advertido sobre los rumores comunes en el medio. “Él me dice: ‘hijo siempre van a sacar chismes, tu despreocúpate’, ya sabemos cómo es esto, entonces ya estoy esperando que saquen mis chismes también”, agregó.

Alex recordó que antes de que decidiera seguir los pasos de su padre y su abuelo en la música, ya participaba activamente en la empresa de su padre, por lo que el tema del espectáculo no le era ajeno. Sin embargo, cuando le confesó a su padre su interés por incursionar de lleno sobre los escenarios, El Potrillo tuvo la reacción que cualquier padre que quiere y protege a sus hijos hubiera tenido. “Cuando le dije, se preocupó porque él sabe que esta carrera te consume muchísimo; me dijo que no iba a ser posible que yo estuviera en la carrera artística y trabajando con él, que no iba a tener tiempo para las dos cosas, después le demostré que sí se puede, que a fin de cuentas es lo que hace él: cantante y empresario”, agregó en entrevista con El Universal.

Con el apoyo de su padre, y el cobijo incondicional de su abuelo Vicente Fernández, Alex Fernández Jr debutó el año pasado con su sencillo Te amaré, tema que además de un éxito ha sido un gran presagio del gran futuro que tiene este joven por delante. Ahora, este joven está alistando los detalles de un nuevo álbum que estrenará el próximo mes y que seguramente tendrá una gran aceptación entre el público.

