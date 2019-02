Aracely Arámbula de Luis Miguel: 'Como dice Julio Iglesias, 'Lo mejor de su vida me lo he quedado yo''

La postura que asumirá Aracely Arámbula frente a los posibles planes a futuro de Luis Miguel es definitiva: no permitirá que su nombre ni el de sus hijos aparezca en la segunda temporada de la serie televisiva sobre la vida del cantante. Con firmeza, aseguró que se encuentra preparada para actuar en caso de que eso ocurra, y de una manera muy simpática expresó que lo vivido entre ella y El Sol será simplemente algo que se reservará para su vida privada. Por supuesto, sus hijos Miguel y Daniel son su mayor prioridad y confirmó que hará todo para proteger su integridad, sobre todo por ser menores de edad.

Sin rodeos, Aracely respondió a los cuestionamientos para dar a conocer la determinación que ha tomado, en medio de las constantes especulaciones que han surgido alrededor de la nueva temporada de Luis Miguel, La Serie. “Qué lista ni qué lista, ya están listos mis abogados, ellos son los que van a estar listos. Ahora sí que como dice María Victoria: ‘Que vengan mis abogados’. No vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre ni mucho menos los de mis hijos y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad…”, aseguró en entrevista con los medios retomada por el programa televisivo Hoy.

La actriz decidió ahondar en sus declaraciones y defendió los motivos por los cuales no permitirá que su nombre sea usado en la trama. De paso, cuestionó que Luis Miguel haya tenido contemplada esta posibilidad, poniendo como evidencia el hecho de él nunca ha abordado en público este tema de su ámbito personal. “El señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer una vida que para empezar no le gusta tanto hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir. A mí no me interesa, yo tengo mi carrera y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendrían por qué exponerlos…”, afirmó.

Para Aracely, de su historia de amor con Luis Miguel lo más grande han sido sus hijos, una circunstancia que la llena de orgullo y de la cual se ha expresado de una manera muy especial, citando una memorable frase ante la curiosidad de quienes desean conocer más detalles de esa etapa en que junto a El Sol formó una familia. “Que saquen hasta antes de que me conoció y listo, será un éxito también. Entonces, como dice Julio Iglesias: lo mejor de su vida me lo he quedado yo…”, respondió la estrella con una gran sonrisa, más abierta a compartir estas palabras con los medios, a diferencia de otras ocasiones en las que prefirió guardar silencio.

A principios de noviembre de 2018, Aracely Arámbula contó que ninguna persona cercana a Luis Miguel la había buscado para establecer algún tipo de trato, aunque por esas fechas ya estaba convencida de no tener deseos de aparecer en la serie. Recordemos que, en la primera temporada de Luis Miguel, La Serie, se hizo un repaso por los primeros amores del ídolo musical, desde su adolescencia hasta los primeros años de su vida adulta. La revelación de esta parte tan personal del intérprete causó revuelo desde el primer instante, dando origen a una serie de especulaciones sobre el rumbo que tomaría la historia.