La conmovedora reacción de Lucero al escuchar el dueto de su hija con Mijares

Esta semana el público de Mijares quedó encantado con la noticia de que, como parte de los duetos que incluye su nueva producción musical, Rompecabezas, está uno con su hija Lucerito. En el pasado, el cantante ya había hecho público el talento de su pequeña, aunque para nadie es un secreto que la niña no pretende seguir los pasos de sus papás, pese a que heredó el tono de voz de su mamá y la potencia de su papá.

Según contó el cantante, este dueto no se trata del lanzamiento oficial de su hija, más bien es un obsequio que le hizo con motivo de su cumpleaños. Sobre cómo reaccionó Lucero al escuchar el tema, contó: “Le digo, ¿ya te enseñó la Beba lo que grabamos?, me dice ‘no, no, ya me lo va a enseñar’ (…) Volvimos a hablar y me dice ‘ya conoces a tu hija’ -es que la Beba es ruda- le dijo ‘Oye mami, te la voy a poner, tengo prohibido enseñarla porque todavía no ha salido el disco, pero te la voy a poner y te prohíbo llorar”.

Ni las tablas de Lucero como actriz, ni la advertencia de su hija de no conmoverse, impidió que derramara algunas lágrimas al escuchar a la Beba -como le dicen de cariño a Lucerito- mostrar su talento vocal: “Me la pone y empiezo a berrear como Magdalena”, fue la frase que, de acuerdo con Mijares, Lucero le dijo tras escuchar el dueto, que describió como “increíble”.

Pero Lucero no fue la única que lloró al escuchar la voz de la niña de 13 años de edad. Cuando Mijares descubrió que, a escondidas y en complicidad con algunos miembros de su equipo musical, Lucerito había comenzado a grabar el dueto la emoción llego a su límite: “Las lágrimas no se hicieron esperar”, comentó el cantante en entrevista para Ventaneando. El tierno gesto de su pequeña, quien no está interesada, por el momento, en ser cantante, hace de este trabajo sea el más especial de este disco: “Es un dueto que yo quiero mucho”, comentó Mijares.

A decir de Mijares, en casa, Lucerito no es la única virtuosa de la música, su primogénito, José Manuel, también heredó el talento, aunque todavía no decide su futuro sobre los escenarios: “La otra vez me decía José, ‘Papi es que no sé si dedicarme o no a la música’, le dije ‘¡Mira!, como me decía mi mamá y mi papá, tú primero me entregas un título y luego haces lo que quieres”, reveló en entrevista para Intrusos.