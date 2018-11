Chabelo revela los detalles de su breve encuentro con Luis Miguel

A mediados de octubre pasado una foto de Luis Miguel al lado de Chabelo se viralizó. Aunque se sabía muy poco de este inesperado encuentro, es Xavier López quien da detalles de esta improvisada reunión que tuvo como escenario uno de los sitios más queridos por ambos: Acapulco. Según comentó el actor, fue El Sol quien propició el encuentro pues al darse cuenta que se encontraba cerca de él envió a un trabajador para solicitarle si se podían reunir.

Durante una entrevista para Un Nuevo Día, Chabelo contó: “Yo estaba cerca de por ahí, donde él estaba (en Acapulco), entonces él me mandó uno de sus empleados a decirme que me quería saludar”, explicó. Lo que llamó la atención fue el hecho de que el comediante aseguró que él fue quien hizo el encuentro breve, ¿la razón?, él la explica: “Y fui, le caí a saludarlo, pero luego me fui porque vi con quien estaba y no estuve mucho tiempo”, comentó.

Aunque Chabelo no reveló quién fue la persona que lo incómodo, lo cierto es que esta fue la razón por la que no quiso permanecer mucho tiempo al lado de El Sol. Discreto como siempre, Xavier López se limitó a hablar del gusto que le provocó ver al cantante a quien conoce desde sus inicios.

La versión de El amigo de todos los niños ya había sido revelada por Javier Poza, quien en su programa radiofónico, contó que fue Luismi quien le solicitó una foto al conductor. Según Poza y, tal como se ve en las imágenes, aunque fue muy breve el encuentro, sí tuvieron tiempo de tomarse una copa de vino frente al mar.

Si bien Chabelo no lo comentó, Javier Poza reveló que Xavier López caminaba cerca de la propiedad de Miguel Alemán cuando fue abordado por empleados de El Sol, de hecho, según la versión del periodista, de primer momento, el conductor pensó que le solicitarían que saliera de la propiedad; sin embargo, lo que pedían los empleados era que se acercara para encontrarse con Luis Miguel.