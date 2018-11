Por fin, Gerardo Bazúa revela por qué terminó con Paulina Rubio

Hasta hoy no se tiene conocimiento de cuándo se dio la ruptura entre Paulina Rubio y Gerardo Bazúa; sin embarazo, es un hecho de que su historia de amor llegó a su fin. La confirmación de esta noticia la dio, de manera indirecta, el propio cantante en septiembre pasado, luego de que denunciara a través de Instagram la falta de convivencia con su hijo Eros a quien aseguró, no había visto en tres meses. Tras este mensaje, Gerardo ha querido dejar claro a los medios que este supuesto distanciamiento con su hijo fue un simple mal entendido y ha recalcado que la relación con La Chica Dorada quedó en los mejores términos.

Como nunca, el sinaloense habló de los motivos que provocaron la ruptura con la cantante y aclaró no hubo terceros en discordia: “A veces las cosas no pasan como uno quiere y también es de sabios saber decir: 'Tengo que parar’. Es algo normal y falta de comunicación. Creo que la comunicación es lo más importante en una pareja. Si pierdes la comunicación, ya perdiste todo”, explicó el cantante en entrevista para el matutino Un Nuevo Día.

De acuerdo con Bazúa, fue el distanciamiento con la mamá de su hijo y la falta de comunicación lo que desgastó la relación: “Podrás estar muy enamorado, pero la comunicación y el amor es como una plantita, todos los días tienes que echarle agua”, explicó. Por primera ocasión, Bazúa abrió su corazón y respondió a la pregunta de si en algún momento había llorado por Paulina, a lo que comentó: “Yo siempre he llorado por el amor”.

Gerardo aclaró por qué quiso hacer público el supuesto distanciamiento entre él y Eros. Según narró, nunca había pasado por una situación similar pues cuando se dio la separación con Yuriko Sandoval, mamá de sus dos hijos mayores, nunca tuvo problemas para convivir con los niños: “Con mis hijos grandes nunca lo había vivido. Creo que la mamá de Gerardo y Sebastián supo que era un rollo entre ella y yo, y que nuestros hijos no tenían la culpa. Ella desde el día uno siempre me dejó ver a mis hijos. Nunca me han truncado ver a mis hijos, más que esta vez”, detalló.

Hace unos días, Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio comentó que el distanciamiento entre Jerry y Eros no fue intencional, más bien se debió a la agenda de trabajo de Paulina: “Siempre ha con convivido y, qué bueno. ¡Mira! Cuando eres cantante y –mi hija también es cantante- cada quien tiene sus ocupaciones y desgraciadamente no todo es en tu casa, en la esquina, tienes que moverte”, comentó la primera actriz al programa Intrusos.