Misterio resuelto: ¿Qué hay detrás del supuesto anillo de compromiso que lució la ex de Luis Miguel?

Ha pasado ya un año desde que terminó el fugaz romance que Desirée Ortiz protagonizó con Luis Miguel y, aunque el cantante ya tiene una nueva relación con la estadounidense Mollie Gould, recientemente, la venezolana nos recordó, con fotos inéditas, un poco de lo que fue su historia de amor con El Sol. En medio de la polémica que generó la publicación de este material fotográfico –que incluyó la reacción de la actual pareja del cantante- la prensa ha analizado con lupa estas imágenes de las que se ha resaltado un importante detalle; se trata, nada más y nada menos que de ¿un anillo de compromiso?

VER GALERÍA

Al ver nuevamente las fotos que Desirée compartió, se aprecia una sortija, con un enorme diamante que lució en el dedo anular izquierdo, donde las novias suelen utilizar el anillo de compromiso. De inmediato, este detalle levantó todo tipo de especulaciones, la mayoría preguntándose si Luismi estaba tan enamorado como para haberse comprometido con la venezolana.

Aunque el extenso texto que publicó Ortiz, poco tenía que ver con las imágenes, los fans de El Sol han analizado cada palabra intentando encontrar respuestas. Lo que más ha llamado la atención de los seguidores de Luis Miguel, es el hecho de que, a pesar de poseedor de una larga lista de guapas mujeres en su vida, nunca haya entregado un anillo de compromiso. De hecho, una de las relaciones más estables que ha presumido, es la que sostuvo con Aracely Arámbula quien, a pesar de ser la mamá de sus dos hijos menores, no llegó a ser su esposa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio de la polémica que ha generado este anillo, nos dimos a la tarea de recuperar una declaración que Desirée dio, julio de 2017, al programa Ventaneando donde reveló que, en efecto, era una sortija de compromiso, pero no del cantante: “Este es un anillo de compromiso, pero es un anillo viejo que conservo. Estuve comprometida en algún momento, pero decidí no casarme; sin embargo, me dijeron ‘esto lo mandé hacer para ti déjatelo” y, bueno ya, lo uso”.

VER GALERÍA