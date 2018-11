Mientras su novia y su ex se enfrentan en redes, Luis Miguel se deja ver más guapo que nunca

No es secreto para nadie que Luis Miguel es uno de los galanes más codiciados, por lo que su vida amorosa siempre ha atraído la atención pública. Y hace algunos días dos guapas mujeres que han conquistado el corazón del cantante protagonizaron una situación que se tornó incómoda para una de ellas: Mollie Gould, actual novia de El Sol. Todo se debió a que una ex del intérprete mexicano compartió acarameladas fotos junto a él de cuando fueron pareja. Sin embargo, ajeno a todo esto, Luismi se ha dejado ver totalmente despreocupado y no sólo eso, sino también más guapo que nunca, durante un merecido descanso.

El intérprete de La Incondicional fue captado mientras descansaba plácidamente en su yate, en las cálidas aguas de Miami, Florida. Sin notar la presencia de las cámaras, Luis Miguel estuvo un rato recostado tomando el sol, dejando ver que su espectacular bronceado es natural. Evidentemente relajado, el cantante disfrutó de una copa de vino, enfundado en un una camiseta negra y shorts rojos y con gafas oscuras. Aunque muchos hubieran esperado ver al cantante acompañado de su novia Mollie, al parecer el galán mexicano quiso pasar un tiempo a solas, pues las fotografías sólo lo mostraron a él y a otro hombre, aparentemente un empleado.

Luis Miguel está disfrutando de unos días para él luego de una serie de exitosos conciertos como parte de su gira México por siempre, la cual se prevé concluya el próximo 16 de diciembre. El cantante se encuentra gozando de una gran etapa en su carrera, y prueba de ello son los dos Latin Grammy con los que se fue reconocido el pasado 15 de noviembre en Las Vegas. Así, muchos de sus fans han considerado estas pequeñas vacaciones en Miami como un minibreak para celebrar sus más recientes logros.

Es sabido que Luismi gusta de disfrutar del sol y la playa, muchas veces a bordo de un yate. Así lo recordó hace unos días su ex Desirée Ortiz, al compartir unas fotos junto al cantante, de la época en que fueron pareja. Las instantáneas mostraron a la guapa venezolana en los brazos del intérprete de Culpable o no, mientras disfrutaban a bordo de un lujoso bote. Aunque la conductora, quien mantuvo una relación con El Sol al año pasado, no mencionó el nombre de Luis Miguel en su publicación, sí reconoció que fue una etapa que ella valora mucho. “Aquí una época importante en mi vida. Llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento”, escribió en parte de su extenso post, el cual acompañó de tres fotos junto al galán mexicano, las cuales lo muestran tan cariñoso como pocas veces se le ha visto públicamente.

Sin embargo, la inesperada publicación de Desirée de inmediato llamó la atención y no sólo de sus seguidores y fans de Luis Miguel, sino al parecer también de Mollie. La guapa corista y actual novia de Lusimi respondió de manera sutil y elegante al comentado post de la conductora venezolana, desestimando sus acciones. “Pensamiento del día. La gente ama la atención y es capaz de publicar lo que sea con tal de obtenerla, hasta de lo más pasado”, escribió Gould en sus Instagram Stories sin mencionar a nadie, pero dejando muy clara la intención de su mensaje.

