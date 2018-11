Si bien su música y talento han atraído a muchas personas, cuando se trata de la vida amorosa de Luis Miguel las cosas no son distintas. Muchas guapas mujeres han logrado conquistar el corazón del cantante, acaparando la atención pública en ese momento. Una de ellas fue la conductora de televisión Desirée Ortiz Salswach, quien tiempo atrás sostuvo un apasionado romance con el mexicano. Ahora que el tiempo ha pasado y sus vidas han tomado caminos distintos, la también periodista ha sorprendido a todos al compartir no sólo algunas fotos inéditas junto a El Sol, sino también un extenso enérgico mensaje en el que hace una profunda reflexión.

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, Desirée compartió con sus seguidores unas sentidas palabras con las que medita sobre algunos aspectos de su vida y del mundo actual. “La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida”, reflexionó la conductora venezolana en su mensaje, el cual acompañó de algunas fotos en un bote junto a Luis Miguel, en el que se le observa tan cariñoso como pocas veces se ha dejado ver. “Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación; ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien. Big misteke (gran error)”, agregó en su publicación, en la que no mencionó el nombre del cantante, pero al parecer no hizo falta, pues las instantáneas hablan por sí solas. Las imágenes la muestran de lo más sonriente junto al intérprete de Culpable o no, con quien sostuvo un romance que se destapó en julio del año pasado, pero que sólo duró unos cinco meses.

“Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios (crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad”, señaló Desirée en su extenso mensaje, sin detallar si entre esa “gente mágica” se encuentra Luis Miguel, el coprotagonista de su post. “Me tocó madurar en una sociedad en dónde a nadie le interesa la búsqueda espiritual, el bienestar del otro más que el de sí mismo, todo se queda en lo banal y se desconoce el inmenso mundo genuino y humano que puede haber detrás de cada cara. Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente”, agregó en su sentida publicación.

Ortiz Salswach no perdió la oportunidad de invitar a sus seguidores a invertir en experiencias antes que en cosas materiales. “Las experiencias se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive pues moldean la manera en que percibe el mundo”, reflexionó. Finalmente, después de sus sentidas palabras, Desiree hizo por fin alusión a su etapa como novia de Luis Miguel. “Aquí una época importante en mi vida, llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento… De la panza por el vino, restaurantes y tequila ¡es broma!”, escribió aludiendo a su pasada relación con el mexicano, pero haciendo gala de su buen sentido del humor.

En diciembre del año pasado, luego de que se ventilara su rompimiento con Luismi, Desirée habló de los motivos que hicieron que el noviazgo terminara, aunque aseguró que todo fue pacífico. “No hay malos términos, pero en los últimos dos, tres meses, sentí que estábamos llevando estilos de vida diferentes. Estuve en Los Ángeles en toda la grabación de su disco y era como que, entiendo que es un artista de este calibre y una persona como él está acostumbrada a demandar muchísima atención, pero de repente yo también sentí necesidad de concentrarme en mis cosas”, confesó entonces en entrevista con el programa Hoy.