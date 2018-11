Lucero rompe el silencio sobre sus fotos que causaron polémica en 2014: ‘No fueron responsabilidad mía’

A cuatro años de haber enfrentado una de las polémicas más recordadas de su carrera, luego de haberse publicado una sería de fotos en la que aparecía con su novio, Michel Kuri, durante una jornada de cacería, por primera ocasión, Lucero rompe el silencio y habla de la reacción de sus hijos ante esta situación que, narró, en casa se vivió sin mucha tensión, pues ella suele no enfrascarse en polémicas como estas.

Durante una de sus entrevistas más sinceras, Lucero se reunió con la prensa para presentar su nuevo disco Enamorada, la cantante habló de cómo tomaron sus hijos la publicación de estas imágenes, que para muchos, fueron controvertidas: “Ellos eso lo vieron como unas fotografías que fueron hackeadas y salieron a la luz. Es una polémica un poco extraña, porque para algunos podría ser algo muy extraño y para algunos pudo ser algo que sucedió y ya”, explicó la también actriz de acuerdo con información del programa Intrusos.

Después de más de 39 años de carrera artística, Lucero reconoce que ha aprendido a defenderse de los ataques no enganchándose con situaciones que la exponen, conducta que quiere que sus hijos aprendan: “Yo permeo en ellos (sus hijos) de que nunca me quedo instalada en las cosas que suceden, ni para bien, ni para mal y fue lo que sucedió aquella vez de la publicación de las fotos, que no fueron responsabilidad mía, ni fueron porque yo así lo quisiera. Fue un email, mío, hackeado y fueron fotografías de mi vida privada que fueron publicadas”, explicó.

Por último, la cantante habló de cómo enfrenta esta era tecnológica, en la que lo público y lo privado están separados por una línea muy delgada que, en muchas ocasiones, es sobre pasada por la prensa: “Creo que uno de los grandes temas actualmente es que lo íntimo se vuelve privado, lo privado se vuelve público y ya nada puede suceder dentro de cuatro paredes, todo es muy ventilado. Yo pienso que para tener una vida un poco más calma, un poquito más en paz, es mejor guardar lo que tú quieres que sea privado”. La cantante está de manteles largos, además de su nuevo disco, sigue los pasos de su novio Michel Kuri y se estrena como empresaria al lanzar una línea de zapatos que lleva su nombre.

