Cobijado por el cariño de sus papás, Alejandro Fernández Jr debuta en los escenarios

Desde hace un par de semanas lo había anunciado: seguirá el legado musical de los Fernández. Hablamos del primogénito de El Potrillo, Alejandro Jr, quien hace unos días firmó, con su abuelo don Vicente Fernández como testigo, su contrato con Sony Music. Luego de lanzar oficialmente su primer sencillo Te amaré, anoche, el joven de 25 años realizó su gran debut sobre los escenarios durante La Fiesta de la Radio realizada en su natal Guadalajara.

Previo a su presentación, el joven recibió el apoyo de su familia, en especial de sus padres, sus principales impulsores. Aunque no acudió al evento, pues se encuentra en Los Ángeles, Alejandro Fernández envió a su hijo un lindo mensaje a través de Instagram: “Te amo hijo”, escribió sobre una foto del clip de su heredero, frase a la que el joven respondió con un: “Te amo pa”.

Por su parte, su mamá, America Guinart, sí aplaudió su actuación desde la primera fila. Emocionada reveló a las cámaras de Hoy: “Yo creo que de todas maneras voy a llorar. La verdad es que, en lo que confío, es en él, en su formación y en su forma de ser, en todo, en que puede con este ambiente y más. Orgullosa por él, que bueno que hace algo y que lo haga bien”, explicó.

Al término de su presentación, Alejandro Jr confesó: “Nervioso, como siempre, digo, es mi primera presentación, pero poco a poco se me va a ir quitando el nervio para aprender de todo (…) Siempre mi familia apoyándome al 100% y yo siempre he estado y voy a estar muy agradecido con todos ellos”, comentó al programa De Primera Mano. Sobre la ausencia de su abuelo, don Vicente Fernández dijo: “Él quería venir, pero me dijo, ‘hijo si yo voy la gente va a empezar argüende por mí, no se van a enfocar tanto en ti’ y digo, él tiene una experiencia increíble en este tema. Mi papá súper orgulloso de mi también y siempre apoyándome en todo”.

Quien sí asistió fue su abuelita, doña Cuquita, quien brevemente dio su opinión de la actuación de su nieto quien, reconoció, sí tiene un timbre de voz muy parecido al de su papá: “Sí, pero luego van agarrando su estilo, pero canta hermoso”, comentó sin querer hablar del reciente mensaje que su hijo Alejandro Fernández publicó en redes donde pidió a sus seguidores no viralizar mentiras.