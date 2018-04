El cantante The Weeknd acaba de sacar su nuevo álbum llamado My Dear Melancholy y sus fanáticos se han mantenido muy ocupados descifrando “los mensajes ocultos” en este. Abel Tesfaye, -como se llama realmente- parece haber escrito algunas estrofas dedicadas a sus ex novias, Selena Gomez y Bella Hadid.

El cantante comenzó a salir con la intérprete de Wolves en enero del 2017 y rompieron en octubre del mismo año. La canción Call out my name parece ser sobre esta relación sobre todo durante la difícil época que pasó Selena con sus dolores durante su trasplante de riñón. Como su amiga Francia Raisa, recientemente lo contó, Selena sufrió muchos dolores durante esta época, incluso, pasó por una depresión. En la letra de la canción, se pueden escuchar frases como: “Te ayudé a salir de un lugar roto”, y también, “Cuando los tiempos fueron difíciles, me aseguré de mantenerte cerca de mí”.

El cantante canadiense de 28 años también agregó una estrofa que dice: “Casi corto una parte de mí por tu vida”, haciendo referencia quizás a que fue considerado como donador de riñón para Gomez. Además, después de su rompimiento, la cantante de 25 años fue vista nuevamente en actitud cariñosa con Justin Bieber, por lo que escribió: “Parece que fui solo un pit stop mientras ‘resolvías tu mente’”.

Según los fanáticos de The Weeknd, esta podría no ser la única canción dedicada a la cantante de 25 años pues en otra llamada Privilege en donde habla de su ruptura. “Disfruta tu vida privilegiada porque no te voy a abrazar durante la noche. Nos dijimos nuestro último adiós. Así que tratemos de terminar con una sonrisa. Y no quiero escuchar que estás sufriendo, no estarás sufriendo nunca más. Porque estuve contigo cuando sufrías”, se escucha en la voz del cantante.

Por otro lado el intérprete parece también haberse acordado de Bella Hadid para otra de sus canciones, Wasted Times en donde dice, “Fuiste una jinete, así que cabalga como un campeón”, la supermodelo tiene caballos y solía montarlos para competencias. “Tiempos gastados pasé con alguien más. Ella no fue ni la mitad de lo que fuiste tú”, dice en otra de las frases en donde pareciera estar comparando a ambas. ¿Será que regresará con ella? Apenas después de su ruptura con Selena, Abel fue visto con Bella.

