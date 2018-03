Con apenas 6 años de edad, Willow, la hija de Pink ya sigue muy de cerca sus pasos. La pequeña acompaña a su mamá casi a todas las giras, en donde observa de cerca los ensayos e incluso ha aprendido a comportarse como toda una celebridad, así lo demostró la intérprete de What about us al compartir un video de su hija.

El clip está hecho en time lapse y se ve a Willow abrir el estuche de maquillaje de su mamá y comenzar a sacar lipsticks y sombras para pintarse de todos los colores mientras se graba y lo muestra hacia su cámara. Lo que la pequeñita no tomó en cuenta, es que se necesita de precisión para dominar el maquillaje, sin embargo ella se sentía tan guapa como su mamá. Pink publicó el video y junto a este simplemente escribió enternecida: “Mi pequeña niña y su primer tutorial de maquillaje”.

El video conmovió a los seguidores de la cantante quienes ya se han declarado fanáticos de la pequeña. En una fotografía menos reciente, aparece Pink cargando en brazos a su hijo, Jameson frente al espejo, y Willow enfrente de ellos demostrando que ya es una experta en eso de la maquillada.

Ahorita que se encuentra preparando su tour de Beautiful Trauma, Pink aprovecha cada momento que puede para pasar tiempo con sus hijos, así que generalmente se los lleva a los ensayos y practica mientras ellos juegan a su alrededor. La cantante de 38 años disfruta mucho de hacer sus ejercicios con su bebé de apenas 1 año de edad, pues ambos se lo toman como un juego como lo demuestra en algunas de las imágenes que publica en su cuenta de Instagram.

Recientemente la esposa de Carey Heart publicó un video de Willow andando en patines por el escenario mientras ella ensayaba la canción de Just give mi a reason. La estadounidense escribió junto al clip, “Solo un día más en los ensayos en un escenario vacío con una niña de 6 años y unos patines”.