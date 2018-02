Hace algunos años, Lucero y Mijares decidieron hacer oficial su separación, situación que para nada los ha mantenido distanciados. Hoy, ambos establecen un lazo de cordialidad, con la finalidad de brindar armonía y estabilidad a la familia que formaron. Para muestra, el más reciente detalle con el que la cantante recordó una de las fechas más importantes en el calendario: el cumpleaños del padre de sus hijos, a quien le dedicó un emotivo mensaje que además estuvo acompañado de una nostálgica sorpresa.

Para enaltecer el festejo, Lucero decidió hacer público su mensaje en Twitter, red social en la cual es muy activa y cuenta con más de ocho millones de seguidores. “¡Feliz cumpleaños @MijaresOficial! ¡Que la vida te siga llenando de bendiciones, salud, éxito y todo lo bueno siempre!...”, escribió en sus primeras líneas la también actriz. Por si fuera poco, reveló una fotografía del álbum familiar en la que aparece Mijares llevando de la mano a sus hijos, José Manuel y Lucero, cuando ellos eran apenas unos niños.

Y claro, no podía dejar de rematar su felicitación de la mejor manera, enviándole buenos deseos en el inicio de este nuevo año, en el que Mijares le da la bienvenida a los 60. "¡Que tengas un día increíble y que este año sea maravilloso en todos los aspectos!”, finalizó. No es la primera vez que la estrella recuerda esta fecha con mucho cariño, anteriormente tampoco ha olvidado escribir lindas palabras a su ex, a quien sigue demostrando su apoyo, como cuando celebró la realización del primer concierto del cantante en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

La reacción de sus fanáticos ha sido inmediata, pues el mensaje ha recibido miles de likes y un sinfín de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes se han sumado a las felicitaciones. Hasta el momento, Mijares no ha dado respuesta al mensaje de Lucero, aunque hace apenas unos días, replicó en su cuenta de Twitter la emotiva felicitación que la cantante hizo a su hija, quien cumplió años el pasado 2 de febrero. “Mi luz, mi Lucero vino al mundo un día como hoy. ¡Llegó para llenar mi vida de felicidad, plenitud y satisfacciones, día con día viéndola crecer, vivir y ser mi máximo! Feliz cumple mi preciosa, mi favorita, te amo infinitamente”, escribió.

Lo cierto es que entre Lucero y Mijares la cordialidad ha sido uno de los pilares que ha prevalecido a lo largo de todos estos años. La intérprete se ha abierto a platicar sobre el tema, dejando claro todo marcha de maravilla. “Súper buenos amigos. Nos llevamos excelente, somos vecinos. A los niños le queda cerquitita, cruzan de un lado al otro. Somos muy buenos amigos, lo respeto muchísimo, y él a mí y estamos con una actitud tan padre...”, declaró hace unos meses la hoy novia de Michel Kuri en una entrevista para El Gordo y La Flaca.