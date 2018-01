Una noche llena de glamour, música y espectáculo fue el resultado de la entrega de la edición número 60 de los premios Grammy. Distintos ritmos y las celebridades más relevantes se combinaron en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, a donde se ha mudado la fiesta por primera vez, después de haber sido en Los Ángeles durante los últimos 15 años. El encargado de amenizar la noche fue James Corden quién hizo reír a todas las estrellas. Si te perdiste algún detalle de esta entrega, aquí te dejamos a los ganadores del Grammy:

Álbum del Año

Bruno Mars, 24K Magic

Grabación del Año

Bruno Mars, "24K Magic"

Canción del Año

Bruno Mars, "That's What I Like"

Nuevo Artista

Alessia Cara

Mejor Pop Performance

Ed Sheeran, "Shape of You"

Mejor interpretación Rap

"Loyalty" Kendrick Lamarck ft. Rihanna

Mejor Álbum Urban Contemporary

The Weeknd, "Starboy"

Mejor Álbum Rap

Kendrick Lamar, "DAMN"

Mejor Álbum de Rock

The War On Drugs, "A Deeper Understanding"

Mejor Álbum Country

Chris Stapleton, "From a Room: Volume 1"

Mejor Álbum Pop Latino

Shakira, El Dorado

Mejor Álbum de Comedia

Dave Chapelle, "The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas"

Mejor Canción para Visual Media

"City of Stars," La La Land