En familia, Thalía celebró el cumpleaños de su abuela y tuvo reencuentro con Laura Zapata

No importan las distancias, Thalía viajó a México para formar parte de un festejo familiar que la conmovió desde lo más profundo, el cumpleaños número 100 de su abuela, Eva Mange, quien se dejó consentir por su famosa nieta. Pero eso no fue todo, porque el extraordinario instante trajo consigo el reencuentro con su hermana Laura Zapata, quien fue la que extendió la invitación a la cantante, que no dudó en hacer una pausa en sus compromisos profesionales para estar presente junto a sus seres queridos.

Como parte de la celebración se realizó una misa de acción de gracias, en donde Thalía tuvo el privilegio de permanecer tan cercana a la señora Eva, en un día tan especial en donde las emociones estuvieron a flor de piel. “Es una bendición el poder estar aquí, el poder disfrutar de la cara de mi abuela, de sus ojos, de su piel, de sus palabras, de su bendición, de su beso. Es un día de celebración, ¡100 años! ¡Vio cambiar el mundo! ¡Vio cambiar todo!”, comentó la también actriz para la prensa, en declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Hoy.

Por supuesto, Thalía no podía llegar con las manos vacías a la celebración de su abuela, a quien le dio los regalos más especiales por parte de sus hijos y esposo, Tommy Mottola. “Le mandaron unas cartas que hicieron muy hermosas, le mandaron unas fotos que hicieron también muy preciosas, unos dibujitos. Le mandaron un pastelote, me dijeron (sus hijos), ‘ve a comprar mamá a la bis el pastel más grande que pueda haber y que podamos llevarle’…”, platicó.

El arribo de Thalía a la Ciudad de México ocurrió la mañana del domingo 21 de enero, procedente de Nueva York, en donde reside desde hace varios años. Por supuesto, tampoco olvidó platicar cómo recibió la invitación de su hermana, Laura Zapata. “Que me hayan invitado, recibir la invitación de mi hermana, realmente me encantó…”. En ese mismo espacio, Zapata platicó con la prensa, y dio detalle de cómo vivió el encuentro con Thalía. “La invité y vino, y me da mucho gusto. Le dije ‘hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!’ y me dijo ‘vete a arreglar’, le pregunté ‘¿tú te haces responsable de lo que sigue?’ y me dice ‘sí’”, contó.

En este momento, Thalía disfruta uno de los mejores momentos no solo en su vida personal, también en lo profesional. Durante esa entrevista confesó que ya prepara un nuevo disco, además de confirmar que en cuanto tenga una fecha, compartirá micrófonos con sus compañeros de Timbiriche. Sobre la posibilidad de una serie sobre su vida, confesó que todavía no se siente preparada para contar detalles sobre su vida en la pantalla chica, pues asegura que todavía le falta vivir algunas cosas.