Hace unos días, los medios hicieron eco sobre una publicación que hizo la mamá de Selena Gomez en donde supuestamente hablaba sobre la relación de su hija con Justin Bieber. En una entrevista concedida a la publicación Gossip Cop, Mandey Teefey declaró que “no está contenta” con el reencuentro de la joven pareja y ahora, es la madre de Justin quien ha salido en defensa de su hijo.

Pattie Mallette, la madre del cantante de What do you mean? Compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que sale muy cariñosa con su hijo de 23 años en un yate. Junto a la imagen, Pattie le dedicó un tierno mensaje en donde se desvive en halagos para él, “Estoy muy orgullosa del increíble hombre que eres y en el que te estás convirtiendo”.

La madre del cantante canadiense continuó: “Nadie es perfecto y jamás lo seremos, (así que siempre necesitaremos paciencia y armonía por los otros), pero tu relación genuina y creciente con Jesús es evidencia de las elecciones que haces cada día y del buen “fruto” que das. Admiro tu carácter e integridad. Estás madurando hermosa y sabiamente más allá de tus años. Eres tan gracioso que de repente me encuentro riéndome sola acordándome de algo que dijiste o hiciste. Y tu corazón es de oro. Te amo hasta la luna y de regreso. ¿Mencioné que estoy muy orgullosa de ti?”.

Y aunque la madre de Justin no explicó por qué escribió ese texto, los seguidores de la pareja sacaron sus conclusiones y apuntaron a que se trataba de una respuesta a “su consuegra”. Sin embargo, no es la primera vez que Pattie comparte fotografías con su hijo y le dedica tiernos mensajes.

Mientras tanto, Selena no ha omitido ninguna declaración ni de lo que su madre dijo ni sobre este nuevo comentario. Por su parte Justin también revolucionó al internet al compartir un día antes, una fotografía en donde sale muy sonriente, abrazando una palmera y como pie de foto escribió: “Ahora sé lo que es el amor”. ¿Habrá tenido dedicación especial para Selena?

