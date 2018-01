Ana Bárbara y la sincera felicitación de la hija menor de Mariana Levy: '¡Felicidades, Ma!'

Cada cumpleaños es de lo más especial para Ana Bárbara, sobre todo ahora que vive rodeada del amor y cariño de su familia. Esta vez, tuvo el privilegio de celebrar la esperada fecha con gratas sorpresas, entre ellas, la felicitación de los hijos de la fallecida Mariana Levy: Paula y José Emilio. Desde hace varios años, los adolescentes han podido consolidar una estrecha relación con la cantante, tan cercana que ellos mismos la llaman “mamá”. Los hermanos tuvieron su primer contacto con ella hace ya varios años, cuando su padre, José María Fernández, ‘El Pirru’, decidió casarse con la también productora musical, de la que se separó en 2010.

Pero ninguna diferencia personal impidió a Ana Bárbara brindar amor a Paula y José Emilio, quienes felicitaron a la intérprete por sus 47 años de vida. Aunque Paula fue más reservada, compartió una historia de Instagram en donde aparece junto a la cantante, ambas sonrientes y dándose un abrazo, disfrutando del momento. “¡Feliz cumpleaños, Ma!”, escribió la joven sobre la imagen a la que le agregó un emoji de corazón.

La unión entre las dos ha crecido con los años, basta con ver las diversas fotografías que Ana Bárbara comparte en sus redes sociales, en donde hace evidente el gran afecto que tiene hacia su “flaca”, como se refiere a ella. Por ahora, todo indica que durante la celebración del cumpleaños estuvieron juntas y la pasaron de maravilla.

Con plena emoción, José Emilio tampoco contuvo sus palabras y dedicó a su “madre” un lindo mensaje que además hizo acompañar de una fotografía familiar. "Hoy es el cumpleaños de una gran mujer, mi amiga y mi madre. Yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida, ciertamente, es un milagro…”, expresó en las primeras líneas de esta dedicatoria que la intérprete de ‘Ay Amor’ no dudó en replicar en su perfil de Instagram.

El hijo menor de Mariana Levy no contuvo sus sentimientos y ahondó en sus palabras para dar reconocimiento a quien, asegura, desde muy niño lo cuidó. “Mujeres hay muchas, madre solo una y como tú, ninguna. Cuando era pequeño siempre me cuidaste con dedicación, has realizado un enorme esfuerzo para poder criarme. Eres la persona que más aprecio porque sin ti no podría ser feliz. Gracias, te amo, mamá @anabarbaramusic”, dijo. Ana Bárbara ha mostrado lo orgullosa que se siente de desempeñar su papel madre, etapa en la que ha tenido grandes aprendizajes que la han marcado para siempre.

