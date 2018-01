Lucero y sus deseos para el 2018: 'Que reine el amor, la paz y la alegría'

Después de un 2017 lleno de éxitos, Lucero dice ‘adiós’ a este año satisfecha de sus logros y agradecida con sus fans. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video con el que se despidió de estos 12 meses de mucho trabajo y amor familiar. Lucero aprovechó la víspera de año nuevo para invitar a sus más de un millón de seguidores a comenzar este 2018 con la mejor actitud.

“Mi gente linda, quiero desearles un 2018 pleno de cosas maravillosas, que puedan cumplir todos sus deseos, que tengan muchos objetivo en mente, pero sobre todo que reine el amor, la paz y la alegría en sus corazones, que haya muchas cosas bonita, muchas cosas positivas y que podamos poner un granito de arena para tener un mundo cada día más lindo. Yo les mando un beso y un abrazo con todo mi amor y les deseo que este año 2018 sea maravilloso en todos los aspectos, para cada uno de ustedes. Con todo el agradecimiento por el cariño que me han dado y con todo mi amor, un besote”, se escucha decir a la cantante en el clip.

A unas horas de haber compartido el video, Lucero ha conseguido llegar a más de 43 mil seguidores quienes lo han reproducido y comentado. Convencida de que el próximo año vendrá plagado de éxito, la cantante escribió: “Que sea un gran 2018 para todos y cada uno de ustedes. Los mejore deseos de amor, salud y felicidad para cada día del año que está por comenzar”.

Lucero cierra este 2017 como lo empezó: de maravilla. Tal como no lo confesó en febrero pasado cuando, en exclusiva para ¡HOLA! México, nos habló de su relación con Michel Kuri: “Siempre nos preguntan a Michel y a mí: ¿Se casan? y no lo tenemos planeado, no sé si nos quedaremos de novios eternos (…) No buscaba el amor, pero llegó mi alma gemela de forma inexplicable”, comentó en aquella ocasión.

