Al parecer, la relación de Britney Spears con Sam Asghari va viento en popa y es más seria que nunca pues la pareja disfrutó de una cita en compañía de los hijos de la cantante, Sean y Jayden. Convertidos en una familia feliz, los cuatro asistieron a un partido de básquetbol de los Lakers, en donde gritaron, se emocionaron y los besos no faltaron entre Brit y su novio.

La cantante, quien está próxima a cumplir los 36 años de edad, comenzó sus celebraciones esta semana y se dejó ver muy feliz y cariñosa con su novio de 23 años quien al parecer ya se lleva de maravilla y convive mucho con los hijos que la intérprete de Pieces of me tuvo con su ex esposo Kevin Federline, quienes ya tienen 12 y 11 años.

La ganadora del Grammy lució muy sexy con una escotada blusa blanca y unos shorts negros pegaditos y coqueteó con su novio con sonrisas y miradas. Mientras que sus hijos disfrutaron de la acción en la cancha comiendo algodón de azúcar y luciendo muy estilosos, Jayden con una camisa de cuadros y Sean con una chamarra de piel café obscura.

Las relaciones pasadas de Britney Spears no han tenido mucho éxito sin embargo, parece que ahora está muy contenta y ha encontrado el amor al lado de este hombre. La pareja lleva poco más de un año junta, la estadounidense conoció a Sam durante la filmación del video de la canción titulada Slumber Party, en la que participó. Él es entrenador personal y modelo, nacido en Irán y ha conquistado las redes sociales debido a su marcado físico.

En una entrevista para la estación de radio CBS, Britney confesó cómo fue que comenzaron a salir, pues aunque él ya había mostrado interés en ella, no fue hasta tiempo después que coincidieron, “Yo guardé su teléfono, y fue muy raro, porque fue hasta 5 meses después que encontré su número en mi bolsa. Me dije: ‘Está muy guapo. Este chico es muy guapo’, así que lo llamé y desde entonces él me ha divertido mucho, es una persona muy chistosa”.

