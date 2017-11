Jay- Z lo acepta… ¡sí le fue infiel a Beyoncé!

Fue un secreto a voces durante años y hoy el protagonista de este triángulo amoroso lo acepta. Hubo una canción, un incidente en un elevador y un sinfín de notas que apuntaban a una posible infidelidad de Jay-Z hacia su esposa Beyoncé. Luego de más de tres años de aquella sonada noticia que se reavivó cuando a principios de 2016, cuando la cantante lanzó en su álbum Lemonade el tema Sorry -donde hacia clara alusión a una supuesta indiscreción por parte de su marido- el tema es retomado por el mismo Jay-Z. Después de varios meses de terapia de pareja y del nacimiento de sus mellizos, el rapero se confiesa y durante su entrevista más sincera confirma lo que ya se sospechaba.

Si bien su tema 4:44 fue una clara disculpa a su esposa por aquella infidelidad, el neoyorkino jamás había admitido abiertamente este desliz, hasta ahora. Durante una charla con Dean Baquer, del The New York Times, el rapero comentó que en el momento que cometió la indiscreción no tenía muy claras sus prioridades: “ Tienes que sobrevivir. Entonces entras en un modo de supervivencia y cuando entras en ese modo, ¿qué ocurre? Apagué mis emociones, me cerré, incluso con las mujeres, te cierras emocionalmente, por lo que no puedes conectarte, en mi caso fue profundo. Y luego todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad, por ejemplo”, comentó.

El rapero se refirió a lo que ante los medios pareció una “guerra” musical entre su esposa y él cuando ambos lanzaron temas referentes a ese incidente. De acuerdo con el rapero todo se trató de composiciones que nacieron a partir de su terapia, ambos escribieron y crearon música a partir de este problema personal y a diferencia de lo que el mundo pensó, tanto él como ella estuvieron muy de cerca en la concepción de los temas de ambos.

“Estábamos usando nuestro arte como una sesión de terapia. Comenzamos a hacer música juntos (…) Todavía tenemos mucha de esa música, eso fue en lo que se convirtió. Nunca hubo un punto en el que me haya dicho ‘estoy haciendo este álbum’ yo siempre estuve allí”.

Sobre la tempestad por la que atravesó su matrimonio, el esposo de Queen B aseguró que no hay mejor lugar para enfrentar este tipo de problemas que en el ojo del huracán, ese lugar donde tuvo que enfrentar de frente a su esposa y, a partir de eso comenzar a reparar el daño: “El mejor lugar es justo en el medio del dolor. Ahí es donde estábamos sentados (…) Al final del día realmente tenemos un respeto saludable por el oficio del otro. Creo que ella es increíble como cantante”.

Respecto a si pensaron en el divorcio, el neoyorkino aseguró: “La mayoría de las personas se van y como la tasa de divorcio es del 50%, o algo así, entiendo que es porque no muchos se pueden ver a sí mismos. Lo más difícil es ver el dolor que has causado en la persona que amas y, luego, lidiar contigo mismo”.