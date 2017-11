Mariah Carey, ‘la Reina de la Navidad’, cancela múltiples shows por problemas de salud

La cantante Mariah Carey, quien año con año se posiciona como todo un ícono de la Navidad, se ha visto obligada por motivos médicos a cancelar tres de sus presentaciones navideñas. La intérprete de 47 años anunció a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram sobre las malas noticias.

“Espero que todo mundo esté pasando un maravilloso Thanksgiving con sus seres queridos; ¡es realmente bueno recordar cosas por las que estamos agradecidos!”, escribió en su cuenta. “Como todos, estoy agradecida por mi salud, para lo cual necesitaré un poco más de tiempo para estar bien. Los médicos me han ordenado días extra de descanso para que pueda volar a Nueva York y retomar mi Christmas Tour”.

Agregó: “Si bien esta noticia me resulta decepcionante de compartir, estoy agradecida por estar en recuperación y por todo el apoyo que he recibido de ustedes, ¡significa mucho para mí! Nos vemos en el escenario, mis amores”.

Carey canceló las fechas del 27 y 28 de noviembre, así como la del 1º de diciembre. Se tiene previsto que su tour arranque el 2 de diciembre en el Beacon Theatre, en Nueva York. Después de otras dos presentaciones en ‘La Gran Manzana’, volará a Europa para hacer tres shows y luego regresará a Las Vegas para ofrecer otras cinco presentaciones en The Colosseum en el Caesar’s Palace.

Su salud se complicó debido a una severa gripe

A mediados de noviembre, la cantante canceló su primer concierto debido a una fuerte infección respiratoria, producto de una gripe mal tratada. “¡Lambs! Justo a tiempo para la temporada navideña, parece que he recibido mi propio regalo; a una ‘adorable’ y sorpresiva infección respiratoria después de padecer gripe por una semana”, escribió en su Twitter. “Ustedes saben que no hay nada que ame más que celebrar las fiestas con mi show de Navidad, pero tengo que seguir las indicaciones de los doctores y descansar hasta que me digan que puedo cantar sobre el escenario”.

“Hasta entonces, desafortunadamente he cancelado algunos de mis primeros shows de mi tour navideño. Haré lo que esté a mi alcance para verlos pronto”, concluyó la artista. Carey arrancaría su gira el pasado 17 de noviembre en Windsor, Ontario en The Colosseum en el Caesars Windsor.

A pesar de sus problemas de salud, Mariah no perdió el ánimo y celebró Thanksgiving como debe de ser: con una deliciosa cena. En su Instagram compartió una fotografía desde su cocina, en la que se dejó ver en plena acción: preparando la cena para sus amigos y familiares. Con esa imagen, Carey deseó un feliz Día de Acción de Gracias a sus fieles seguidores, quienes desearon su pronta recuperación.