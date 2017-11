Shakira, en su momento musical más difícil: ‘Esta pesadilla no termina’

Shakira está viviendo los que sin duda son los momentos más duros de su carrera musical. A poco de que la compañía promotora de su gira mundial El Dorado World Tour anunciara que ésta se había suspendido hasta 2018 por prescripción médica, la cantante acudió a sus redes sociales para contar su propia versión de la historia a sus fans. “He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha”, indicó la estrella en el texto.

A post shared by Shakira (@shakira) on Nov 14, 2017 at 4:57am PST

“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz, con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto”, sigue el mensaje que publicó en dos idiomas, y también en una tercera versión, dirigida a los fans alemanes.



Shakira, en las afueras de su casa en Barcelona, tras la cancelación de la gira. © Grosby Group

“Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme, por mi equipo de 60 personas y por mis hijos, a los que les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes”, apuntó la cantante, quien había señalado su interés en llevar a sus pequeños Milan y Sasha de gira con ella.

VER GALERÍA Tiempos mejores: el lanzamiento del álbum El dorado. © Getty

“En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes. Los quiero mucho y siempre recordaré a todos los que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño”, finalizó su misiva “Shak”.