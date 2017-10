Selena Gomez y Demi Lovato, las protagonistas de un esperado e inolvidable reencuentro

El sueño de muchos fans se hizo realidad cuando Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron en un evento. Esta sorpresa ha sido una de las más comentadas, pues con este capítulo han dejado claro que las diferencias personales que las mantuvieron distanciadas hoy han quedado en el pasado. Guapísimas, hicieron de su paso por esta gala una experiencia inolvidable, sin perder la oportunidad de posar para las cámaras, dejando así una prueba de que su amistad ha superado cualquier obstáculo.

VER GALERÍA

La coincidencia de ambas ocurrió durante los premios InStyle, celebrados en el Getty Center de Los Ángeles. En un instante de la velada ellas decidieron reunirse para demostrarse su cariño, así regalaron a los fotógrafos una de las imágenes más comentadas hasta el momento: la de ellas dos posando con una gran sonrisa, como en los viejos tiempos, cuando de niñas eran una de las mancuernas más populares de las estrellas Disney. En la foto, ambas permanecen tan cerca una de la otra que se toman por la cintura.

No sólo el reencuentro entre las dos ha dado de qué hablar, los looks de ambas también deslumbraron a quienes asistieron a esta cita que reunió a varias celebridades. Para esta noche tan especial, Selena decidió usar un vestido en color negro de Jacquemus, el cual combinó con unos llamativos tacones geométricos. Del mismo modo, Demi asistió radiante con un diseño de Alice + Olivia Ready-to-Wear en color lavanda y para complementar, usó unas zapatillas de Gianvito Rossi. Con este look logró resaltar el impresionante físico que conserva.

VER GALERÍA

El acontecimiento del reencuentro de estas dos estrellas, ganó popularidad en redes sociales, espacio en el que los fanáticos no pararon de comentar al respecto y compartir la imagen que se viralizó en poco tiempo. El acercamiento entre ambas comenzó a darse meses atrás, cuando Demi le envió un mensaje a Selena en Twitter, para manifestarle el gusto por su tema titulado Fetish. Por supuesto, la intérprete de Same Old Love le devolvió el gesto a su amiga, al elogiar el documental que recientemente lanzó, titulado Demi Lovato: Simply Complicated.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Hace algunos años, luego de tener una fuerte amistad, ambas se distanciaron. Recientemente, Demi explicó que durante un tiempo en su ambiente de trabajo solía rodearse de chicos, motivo por el cual comenzó a tener pocas amigas mujeres, así lo dijo en una entrevista concedida a medios australianos. Incluso, hubo un momento en el que las dos dejaron de seguirse en redes sociales, con lo cual se hizo evidente la ruptura de su amistad. Hoy, la historia es distinta y parece que están dispuestas a retomar el camino de las buenas relaciones.

VER GALERÍA