Por accidente, descubren entrevista inédita de Selena Quintanilla, realizada un año antes de su muerte

Aunque han pasado más de 22 años de la muerte de Selena Quintanilla, su recuerdo sigue vivo en el corazón de sus fanáticos. Recientemente, apareció una entrevista que se creía perdida, y ha sido todo un descubrimiento, pues fue realizada un año antes de la muerte de la llamada ‘Reina del Tex-Mex’.

VER GALERÍA La entrevista fue realizada en 1994, un año antes de su muerte. Foto: Grosby Group

La entrevista se pensaba extraviada, pero apareció en una cámara de televisión donada por KWEX-TV, de Univision, al Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana. El material fue grabado por el programa Tejano USA en el festival Texas Live, en San Antonio, Texas, antes de su participación.

VER GALERÍA La cantante habló de su GRAMMY y de lo contenta que estaba ese día. Foto: Tejano USA

En la conversación, Selena habló del premio GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum Mexicoamericano, el cual había ganado unas semanas atrás. “Cuando nos dijeron que estábamos nominados todos enloquecimos, no podíamos creerlo”, aseguró la intérprete de Como la Flor.

VER GALERÍA Confesó que la noche de la entrega de los premios, sólo quería tomarse fotos con los famosos, pero que no la dejaron llevar su cámara. Foto: Grosby Group

“Lo primero que me vino a la mente es ‘Necesito llevar una cámara para tomar fotos con todas estas estrellas’. No lo pensé sino hasta después, cuando pensé ‘Oh, Dios mío, ¿y si gano?’ No me dejaron llevar mi cámara. No pude tomarme fotos sino hasta después”, agregó entre risas la joven cantante, quien en aquel entonces tenía 23 años de edad. En la entrevista –grabada un año antes de su inesperada muerte– Selena dijo que estaba muy nerviosa y con “un nudo en el estómago” cuando anunciaron que ella había sido ganadora.

También contó acerca de su participación en la telenovela mexicana Dos Mujeres, un Camino, donde debutó como actriz y compartió la pantalla chica con los actores Laura León, Bibi Gaytán y Erik Estrada. “Ahora respeto mucho a los actores. Es mucho el trabajo el que hay detrás de las escenas. Fue muy divertido. No me considero una actriz, pero fue divertido, tuve una probadita”, indicó. Para concluir la entrevista, Selena presentó el video de la canción Amor Prohibido, el cual fue uno de sus más grandes éxitos.

VER GALERÍA Selena confesó que su debut en las telenovelas fue increíble y que sentía un gran respeto por los actores. Foto: Mezcalent.com

Un año después de esta entrevista, Selena Quintanilla perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar, su presidenta de club de fans. Tras una discusión, Saldívar le disparó en un motel en Corpus Christi el 31 de marzo de 1995.