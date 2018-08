Pink y su inspirador mensaje en los MTV VMA's al saber que su hija Willow se sentía ‘fea’

Luego de recibir el trofeo Michael Jackson Video Vanguard Award, la cantante Pink pronunciaría un discurso de agradecimiento que ya tenía preparado, sin embargo optó por contar una curiosa anécdota con la cual transmitió un poderoso mensaje sobre la autovaloración.

VER GALERÍA Pink recibió el premio más especial de la noche. Foto: Getty Images

La historia era acerca de su hija mayor Willow, de seis años de edad. La pequeña y su padre, Carey Hart, acompañaron a Pink en su gran noche en los MTV Video Music Awards 2017.

VER GALERÍA La cantante llegó acompañada por su esposo Carey Hart y su hija Willow. Los tres combinaron sus atuendos, ¡qué lindo! Foto: Getty Images

Al recibir el premio de manos de la presentadora Ellen DeGeneres, Pink –cuyo nombre real es Alecia Beth Moore –contó que su hija le preocupaba porque una vez le confesó que se sentía fea porque se veía como “un niño con el cabello largo”. La cantante de 37 años no se quedó de brazos cruzados y decidió explicar a su hija la importancia de la autoestima, la aceptación y además, le explicó que en el mundo hay diferentes tipos de bellezas.

VER GALERÍA La artista dirigió unas emotivas palabras para su hija, en lugar de agradecer por su premio. Foto: Getty Images

"Sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero contarles una historia. Recientemente, estaba llevando a mi hija a la escuela y me dijo de la nada: 'Mamá, soy la niña más fea que conozco'. Me sorprendí y ella continuó: 'Sí, me veo como un chico con el cabello largo'. Me puse a pensar: 'Tiene solo seis años, de dónde viene esto, ¿le puedo patear el trasero a la otra niña de 6 años (que se lo dijo)?'. Pero no le comenté nada. Me fui a casa y le hice una presentación en PowerPoint”, dijo la intérprete de Get This Party Started.

VER GALERÍA Willow es la mayor de sus dos hijos. Pink y Carey son padres de otro niño, el pequeño James, quien está por cumplir un año de edad. Foto: Getty Images

Pink hizo unas diapositivas con fotografías de estrellas de rock con rasgos andróginos y que a pesar de sus características físicas, siguieron con sus sueños. “En esa presentación estaban estrellas del rock andróginos, artistas que vivieron su verdad, a los que seguramente les hacían burla todos los días, pero que siguieron ondeando su bandera y nos inspiraron a todos nosotros. Incluí a Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince, Janis Joplin, George Michael, Elton John y tantos otros. Mi hija estaba sorprendida”.

La orgullosa madre y esposa siguió con el relato. “Luego le pregunté por qué se sentía de esta manera. Me dijo que se veía como un niño. Le pregunté cómo creía que me veía yo. Me dijo que yo le parecía hermosa. Yo le dije que cuando la gente se quería burlar de mí eso era lo que me decían: que me veo como un hombre, que soy muy masculina, que mi cuerpo es muy fuerte. Le pregunté si me veía dejándome crecer el cabello, cambiando mi cuerpo o la forma en la que me presento en el mundo. Me dijo que no. Le pregunté si me veía llenando arenas y agotando entradas de conciertos en todo el mundo. Me dijo que sí”.

VER GALERÍA Ellen DeGeneres y Pink en los MTV VMA's. Foto: Getty Images

Con la sabiduría que le ha dado el hecho de ser madre, Pink se dirigió a su hija e indicó: “Así que, pequeña niña, nosotros no cambiamos. Tomamos la grava y la cáscara y hacemos perlas. Y ayudamos a otros a cambiar para que vean más formas de belleza”.

Las palabras de Pink resonaron en The Forum en Inglewood, California y los aplausos no cesaron entre los miles de asistentes. “Y para todos los artistas que están aquí, estoy tan inspirada por ustedes, gracias por ser ustedes mismos, por iluminarnos el camino. Me inspiran tanto. Hay muchas cosas pasando ahora en la música. Sigan brillando. Y a ti, hija mía, eres hermosa y te amo”.