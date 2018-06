La cantante Taylor Swift fue la encargada de abrir la 58° edición de los premios GRAMMY. La joven intérprete cantó Out of the Woods, uno de sus éxitos incluidos en su álbum 1989. Desde antes que arrancara la entrega, la cantante ya estaba de lo más sonriente, pues durante la ceremonia no televisada ‘Tay’ ganó en las categorías de Mejor Álbum Pop Vocal (1989) y Mejor Video Clip por Bad Blood.

VER GALERÍA La intérprete fue la encargada de abrir la ceremonia. Foto: Getty Images

Otro de los grandes momentos de los GRAMMY fue cuando Ariana Grande presentó a The Weekend. El novio de Bella Hadid tomó el escenario e interpretó un mix de sus hits Can’t Feel my Face e In the Night. Al inicio de su número musical, todos se pusieron de pie y al terminar, no dejaron de aplaudirle.

VER GALERÍA The Weekend puso a todos a bailar con su contagioso y seductor ritmo. Foto: Getty Images

Selena Gomez presentó a Ellie Goulding y a Andra Day, juntas interpretaron el éxito Love Me Like you Do. Su canción fue una de las más aplaudidas de la noche.

Sin duda, uno de los mejores momentos de la entrega fue el homenaje a Lionel Richie. Demi Lovato, John Legend, Luke Bryan, Meghan Trainor y Tyrese tomaron el escenario del Staples Center y entonaron algunos de los mejores éxitos del legendario cantante. Minutos después, Lionel subió a la tarima y cantó su famoso All Night Long, el cual fue coreado por los miles de asistentes que no paraban de cantar y bailar a su ritmo.

VER GALERÍA Meghan Trainor, Demi Lovato, Luke Bryan, Lionel Richie, Tyrese y John Legend en el Staples Center. Foto: Getty Images

La parte emotiva también se dejó sentir en los GRAMMY. The Eagles hicieron un homenaje póstumo a Glenn Frey, quien falleció el pasado 18 de enero. La banda entonó su primer gran hit Take it Easy.

VER GALERÍA The Eagles hizo un homenaje a su compañero, quien murió en enero pasado debido a múltiples complicaciones de salud. Foto: Getty Images

Kendrick Lamar, quien arrasó con todas las categorías de rap, subió al escenario y cantó Alright y The Blacker the Berry. ¡Nadie dejaba de moverse de sus asientos! Con razón Kendrick logró la hazaña de conquistar los GRAMMY. Después fue el turno de Adele con el tema All I Ask, el cual fue coescrito por Bueno Mars. El público del Staples Center se puso de pie para ovacionarla.

VER GALERÍA Adele conquistó el escenario con All I Ask. Foto: Getty Images

Justin Bieber fue una de las actuaciones más esperadas de la noche. Sus 'Beliebers' estaban eufóricas en las redes sociales, pidiendo que saliera a cantar. El canadiense, quien estuvo acompañado por Diplo y Skrillex, interpretó su famoso Where Are U Now?.

Lady Gaga fue una de las últimas actuaciones musicales de la noche. La 'Mother Monster' le rindió un sentido homenaje al fallecido David Bowie. Vestida como el legendario músico, Gaga dominó al público de los GRAMMY con Space Oddity, Changes y Ziggy Stardust.