Por más que traten de esconderse, Katy Perry y Orlando Bloom no pueden ocultar más su relación. La parejita fue captada el sábado pasado saliendo de The Creators Party, una de las lujosas fiestas que se realizan previo a la entrega de los GRAMMY en Los Ángeles.

VER GALERÍA Katy ya no puede esconder su relación con Orlando. Así los vieron al salir de una fiesta en Los Ángeles. Foto: Grosby Group.

Según Entertainment Tonight, Perry llegó sola a la fiesta y desfiló por la alfombra roja luciendo un modelo de Dolce & Gabanna en tonos dorado y negro. Llevó su abundante y oscura cabellera con unas trenzas similares a las que Kim y Khloé Kardashian han puesto de moda.

VER GALERÍA ¡Katy llevó un look inspirado totalmente en el clan de Las Kardashian! Foto: Getty Images

Dentro del venue, se rumoró que Katy y Orlando se sentaron junto a Ariana Grande y que degustaron un delicioso menú de cuatro tiempos. Us Weekly indicó que el actor de The Lord of the Rings y la intérprete de Roar no se soltaron de las manos, se dieron unos tiernos besos y que bailaron durante toda la velada.

El pasado viernes 12 de febrero también fueron fotografiados con un grupo de amigos en un concierto que ofreció Adele en el teatro The Wiltern en la ciudad angelina. Además de Katy y Orlando, también estuvieron ahí Jennifer Lawrence y Emma Stone. E! News reportó que el grupo de famosos llegaron por separado y que dentro del recinto se reunieron para disfrutar del concierto de la intérprete de Hello. Varios presentes en el lugar no daban crédito de todo lo que veían y tomaron fotos y video de las estrellas divirtiéndose en el show de Adele.

VER GALERÍA En los Golden Globes, se encontraron y parece que todo fluyó muy bien entre ellos. ¿Serán la pareja sensación de Hollywood? Foto: Getty Images

La química entre ambos famosos surgió en la pasada entrega de los Golden Globes. En el after party Katy y Orlando no pararon de lanzarse pícaras miradas hasta que llegaron los coqueteos y fueron fotografiados. Desde entonces han sido vistos en románticos dates por Los Ángeles. Al parecer la ‘California Girl’ ha encontrado en Orlando Bloom el príncipe azul que tanto anhelaba.