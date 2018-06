¡Llegaron los premios más importantes de la música! La 58° edición de los GRAMMY se llevará cabo este lunes 15 de febrero en el Staples Center en Los Ángeles, California y premiarán a lo mejor de la música en inglés de diferentes géneros musicales como pop, dance, urbano, rock, rap, country y jazz. El más nominado este año es el rapero Kendrick Lamar, con 11 menciones. Le siguen Taylor Swift y The Weekend con siete nominaciones, cada uno.

¡La 58° entrega de los GRAMMY estará buenísima! No te los puedes perder este 15 de febrero. Foto: Getty Images

En los últimos días, la Academia de la Grabación ha dado detalles sobre lo más espectacular de la noche. Taylor Swift será la encargada de abrir la gala de la ceremonia. También se ha confirmado la asistencia de Adele, Kendrick Lamar, Chris Stapleton, Rihanna, The Weekend, James Bay, Andra Day, Ellie Goulding, Sam Hunt, Tori Kelly, Little Big Town, entre otros. Lady Gaga será la encargada de llevar a cabo un merecido homenaje al gran David Bowie, quien falleció el pasado 10 de enero a los 69 años víctima de cáncer.

La participación de Gaga estaba confirmada desde antes, pero en cuanto se dio a conocer la muerte de David Bowie, se cambió el programa y fue elegida para el homenaje. Foto: Getty Images

El director musical de esta actuación será Nile Rodgers, que trabajó con Bowie en Let’s Dance. El productor ejecutivo de los premios Grammy, Ken Ehrlich dijo a The New York Times que se tiene previsto que el tributo de Gaga consista en una actuación de unos seis o siete minutos que mezclará al menos tres o cuatro canciones. Otras estrellas que serán recordadas de manera póstuma son B.B. King, Lemmy Kilmister (voz de Motörhead) y Glenn Frey (guitarrista, compositor y cantante de The Eagles).

Se tiene previsto que Lionel Richie asista a la ceremonia y se presente en el escenario del Staples Center. Foto: Getty Images

En tanto, el cantante Lionel Richie recibirá un homenaje, el cual contará con la participación del intérprete de country Luke Bryan, la leyenda del R&B John Legend y las estrellas de pop Meghan Trainor y Demi Lovato. Dos días antes de la entrega, Richie será premiado como la Persona del Año como homenaje a su trayectoria.

Por quinta ocasión, LL Cool fungirá como presentador de la entrega de premios. No te pierdas los GRAMMY este lunes 15 de febrero, te tendremos lo mejor de la noche y lo más glamouroso de la alfombra roja.