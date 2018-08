Kanye West anuncia en los MTV VMAs que quiere postularse como presidente

Kanye West recibió un premio por su trayectora artística en los MTV Video Music Awards, que se celebraron el domingo. El rapero de 38 años se llevó el premio más prestigioso de la noche conocido como el premio Michael Jackson Video Vanguard, esto en reconocimiento a sus "videos innovadores, actuaciones legendarias y continuo impacto en la música, el arte, la moda y la cultura".

El rapero recibió el premio nada menos de que las manos de Taylor Swift, a quien Kanye interrumpiera durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio como Mejor Video de una Artista Femenina en la edición del 2009 de los MTV Video Music Awards. En el famoso incidente Kanye insistía en que su amiga Beyoncé debío de ganar el premio.

Kanye, quien asisitió acompañado por su esposa embarazada, Kim Karddashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian y Kylie Jenner, anunció durante su discurso de agradecimiento que se va a postular como candidato a la presidencia para el 2020.

Casi al finalizar su discurso, el rapero dijo: "Si mi abuelo estuviera aquí ahora, no me dejaría echarme para atrás. No sé lo que puedo perder después de esto. No importa, pues, no se trata de mí, se trata de ideas, hermano".

"Nuevas ideas. Gente con ideas, gente que cree en la verdad. Y sí, como probablemente ya lo han adivinado en este momento, he decidido postularme como candidato a la presidencia en 2020".

Al ganar el prestigioso premio Kanye se une a otras estrellas que ganaron la estatuilla en el pasado como: Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Justin Timberlake y The Rolling Stones.

Taylor, quien ya se ha reconcilado con Kanye desde que protagonizaron aquel incidente en el escenario de los VMAs, escuchó el discurso del rapero junto a su esposa, Kim.

Taylor estaba vestida con un top corto y falda muy coloridos, mientras que Kim optó por un vestido inspirado en el estilo militar de Balmain.

Taylor por su parte también tuvo una gran noche, ya que se llevó a casa cuatro premios en las categorías de: Mejor Video del Año, Mejor Video Pop, Mejor Colaboración y Mejor Video de una Artista Femenina.