Thalía se encuentra en su mejor momento y quiere un nuevo bebé

La cantante y actriz mexicana, Thalía, se encuentra en su mejor momento, como ella misma lo define pero, según dice, todavía le falta todo por hacer. Desde su casa, en su estudio de grabación, la mexicana se encontró en una plática con la entrevistadora Bárbara Bermudo para el programa Primer Impacto, a quien le confesó, “Sí, me fascinaría un tercer hijo. Sí se me antoja, mucho, y Tommy (Mottola) y yo lo queremos, pero ya estoy cansada de estar correteando”, comentó entre risas cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener otro bebé, además de los pequeños Sabrina y Matthew.

Durante la plática, también se le cuestionó sobre el secreto de su belleza. Y es que a sus 43 años, Thalía sigue tan espectacular como cuando inició su carrera. “La intención con la que vives la vida, yo me quedé mentalmente instalada en la energía de los 25”, dijo con el buen humor que la caracteriza. Muy divertida, haciendo bromas sobre cómo envejecerá, se vio a una Thalía muy relajada, plena y feliz.

Ante esto, se le preguntó sobre si alguna vez siente que le falta algo ante la creencia de que lo tiene todo en la vida. “No me veo en esa posición porque sería un pecado y sería totalmente una locura, después de todo lo que me ha pasado, que ha sido un cuento de hadas, mucho lo he luchado, mucho lo he buscado, me he preparado, ha sido mucha disciplina pero también mucho ha sido el destino y el dedo de Dios, que yo siempre me agarro de Dios a donde vaya y a lo que haga”.

Sobre su línea de ropa, la cual la cantante lanzó recientemente en el país, Thalía se mostró muy entusiasmada, “Es algo histórico para nosotros, para las latinas. Fue un trabajo de 4 años, de hacerle entender a la tienda departamental más importante de los Estados Unidos lo que es el mercado hispano, lo que son las mujeres, lo que es importante de rescatar, de resaltar en una colección”. Además, fue más allá con este proyecto y es que la decisión de con qué tienda trabajar no fue aleatoria, Thalía se decidió al trabajar con Macy’s porque se trataba de la tienda favorita de su mamá, a quien recuerda con mucho cariño.

Como consejo a sus muchos seguidores, Thalía fue enfática en el trabajo por los sueños y la importancia de rodearte de las personas que te alienten. “Todos los sueños son difíciles de alcanzar y si te pones realmente a analizarlos no los haces. Entonces siempre sigue el impulso de tu corazonada, el impulso de esa voz que te dice ‘eso es lo tuyo, hazlo’”.

Para finar esta plática, Thalía sorprendió con su respuesta sobre lo que le falta por hacer en su vida. “Todo, yo siento que he vivido tantas vidas en una. Si volteo son muchas Thalias, muchas emociones, muchas circunstancias, muchas historias, han sido muchos capítulos de esta telenovela de mi vida. Creo que éste es uno de los capítulos más importantes, el que estoy viviendo pero tengo muchos sueños, muchos anhelos”.

