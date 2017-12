Nick Jonas rindió un divertido homenaje a Tom Hanks

Nick Jonas está viviendo una muy típica época navideña en la ciudad de Nueva York. Visitas a la pista de hielo, la fiesta de cumpleaños de Taylor Swift y un viaje de ski, son sólo algunas de las actividades en las que el más pequeño de los Jonas se ha entretenido en estos días. Pero, definitivamente, el pequeño homenaje que le hizo a Tom Hanks, ha sido lo que más atención ha llamado.

El cantante publicó en su perfil de Facebook un video en el que visitó la famosa juguetería FAO Schwarz, dónde se dio el tiempo de hacer algo que muchas personas quieren intentar, tocar el The Big Piano, típica atracción de la tienda que cobró popularidad después de aparecer en la película Big de 1988. El video estuvo acompañado del mensaje: “Me detuve en FAO Schwarz en NYC y le rendí un homenaje a Tom Hanks…Chéquenlo.” Nick, acompañado de dos amigos interpretó su canción “Jealous”, haciendo despliegue, no solamente de su gran voz, sino de su excelente sincronía para cantar y tocar el piano al unísono con sus pies. Al parecer, Jonas y sus compañeros practicaron esta interpretación para que saliera perfecta. Si bien, él eligió una canción más sencilla que Heart and Soul, de 1939, que es la interpretada por Tom Hanks en la película, la hazaña definitivamente requirió de destreza.

Él no es el único que se ha aventurado con el instrumento, desde hace 26 años, el gran piano se ha convertido en uno de los principales atractivos de la tienda, en dónde cualquiera puede acercarse a intentar tocarlo. Éste no se trata de la pieza original que actualmente se encuentra en un museo, la juguetería procura renovarlo constantemente para que los visitantes puedan seguir disfrutando de él.

Jonas inició su carrera como solista después de que se separara de sus hermanos Joe y Kevin, con quienes además de tener un grupo musical, fue protagonista de su propia serie y de algunas películas. Nick inició su carrera en el teatro musical y a sus 22 años, además de promocionar su sencillo Jealous del álbum que lleva su nombre, tiene una relación amorosa con la Miss Universo 2012, Olivia Culpo.