Se anunciaron los nominados a los premios Grammy a lo mejor de la música. Pharrell Williams y Ed Sheeran fueron los encargados de comunicar las primeras cuatro categorías. En esta ocasión se decidió que las nominaciones iban a ser dadas a lo largo del día a través del Twitter de distintos artistas.



Uno de los más nominados, fue el británico Sam Smith, que con sus letras románticas y muy populares, se ha colocado entre los favoritos del público. De forma muy divertida, compartió con sus seguidores una fotografía celebrando las cuatro postulaciones que tenía hasta ese momento.







Otro dato interesante es que con la nominación que recibió Beyonce, superó a Dolly Parton como la mujer más nominada en la historia. Veremos quién gana este reconocimiento en la ceremonia que se llevará a cabo el 8 de febrero. Estos son algunos de los nominados.



RECORD OF THE YEAR: Fancy, Iggy Azalea featuring Charli XCX; Chandelier, Sia; Stay With Me (Darkchild Version), Sam Smith; Shake It Off, Taylor Swift; All About That Bass, Meghan Trainor



POP VOCAL ALBUM: Ghost Stories, Coldplay; Bangerz, Miley Cyrus; My Everything, Ariana Grande; Prism, Katy Perry; X, Ed Sheeran; In the Lonely Hour, Sam Smith



URBAN CONTEMPORARY ALBUM: Sail Out, Jhene Aiko; Beyonce, Beyonce; X, Chris Brown; Mali Is, Mali Music; Girl, Pharrell Williams



POP SOLO PERFORMANCE: All Of Me, John Legend; Chandelier, Sia; Stay With Me, Sam Smith; Shake It Off, Taylor Swift; Happy, Pharell Williams



BEST NEW ARTIST: Bastille, Iggy Azalea, Brandy Clark, Haim, Sam Smith



RAP PERFORMANCE: 3005, Childish Gambino; 0 to 100/The Catch Up, Drake; Rap God, Eminem; I, Kendrick Lamar; All I Need Is You, Lacrae



TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM: Cheek to Cheek, Tony Bennett y Lady Gaga; Nostalgia, Annie Lenox; Night Songs, Barry Manilow; Sending You a Little Christmas, Johnny Mathis; Partners, Barbra Streisand y varios artistas



COMPILATION SOUNDTRACK FOR VISUAL MEDIA: Frozen; American Hustle; Get On Up: The James Brown Story; Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol.1; The Wolf of Wall Street



BEST LATIN POP ALBUM: Rubén Blades, Camila, Lila Downs, Niña Pastori, Juanes, Marco Antonio Solís, Soledad Pastorutti



MUSIC VIDEO: We Exist, Arcade Fire; Turn Down for What, DJ Snake & Lil Jon; Chandelier, Sia; Happy, Pharrell Williams; The Godel Age, Woodkid feat. Max Ritcher



POP DUE/GROUP PERFORMANCE: Fancy, Iggy Azalea ft. Charli XCX; A Sky Full of Stars, Coldplay; Say Something, A Great Big World ft. Christina Aguilera; Bang Bang, Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj; Dark Horse, Katy Perry ft. Juicy J