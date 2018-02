Las 10 tendencias de primavera que querrás copiar a las más estilosas

LEER MÁS +

Sin esperar a la llegada definitiva de la primavera, las nuevas tendencias de la temporada se abren paso con grandes dosis de color y estampados. En trajes de chaqueta, looks de diario y de invitada, la máxima parece clara y la clave estará en innovar con las mezclas y atreverse a probar. Ya sabemos que no hay primavera sin flores, así que el primer paso para hacer frente a esta transición es invertir en prendas de entretiempo con prints que evoquen a la naturaleza, ya sea un traje de dos piezas, un trench o una falda lápiz. Pero no el único. Sigue las combinaciones ganadoras de las que más saben de moda y acertarás.

Foto: @fashioninpills