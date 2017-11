Las 7 prendas de este otoño según la estilista de los ángeles de Victoria's Secret

LEER MÁS +

Martha Hunt y el top-24h de cuello vuelto



Estilista: Danielle Nachman



El ángel Martha Hunt optó para ir a un cóctel por un total look de Céline. En su estilismo, hay una prenda que puede convertirse en una elección 24h, su top. Ella opta por un diseño con cuello vuelto y es precisamente este detalle lo que le convierte en una elección capaz de adaptarse tanto a looks de día como de noche. Es más, llevar camisetas o jerséis con cuello elevado, cisne o turtle neck está revolucionando los looks más festivos de las celebs esta temporada. ¡Ya no solo te protegeras la garganta a primeras horas del día!

