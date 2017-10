Sus básicos de Zara y otros trucos de estilista de la reina Letizia

LEER MÁS +

El estilo de doña Letizia ha evolucionado en los últimos años hacia la sofisticación sobre todo en estos tres años de reinado y gracias, en parte, a su estilista Eva Fernández. Aunque Felipe Varela siempre ha sido su diseñador de cabecera, en su vestidor se están abriendo paso nuevas firmas con las que sorprende en cada aparición pública. Además, ha dejado claro que el rojo es el color de sus citas importantes y que los zapatos de plataforma y los stilettos siguen siendo buenos aliados. En la siguiente galería de imágenes repasamos sus prendas clave y los trucos de estilismo que han marcado su agenda.



Su último look:



Fecha: 24-10-2017



A su llegada a la sede de la Organización Mundial de la Salud, la reina Letizia aposto por un working look coronado por un abrigo en tono crudo de estilo batín. Lo combina con sus zapatos rojos acharolados de Lodi y una cartera de mano también roja de Reliquiae (530 €).



Lo curioso de este look es que esta no era la única prenda que llevaba para abrigarse, ya que, cuando se despojó de este batín, llegó la sorpresa al mostrar que portaba dos abrigos para crear un único look, como puedes comprobar en la siguiente imagen.

© Getty Images