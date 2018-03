LEER MÁS +

Cuando doña Letizia encuentra una prenda que le gusta y le sienta bien, no duda en darle una nueva oportunidad en sus actos oficiales. La sencilla fórmula de transformar un look a través de los complementos es siempre efectiva y la Reina (con la ayuda de su estilista Eva Fernández), a menudo nos ofrece una lección de estilo sobre cómo reciclar un estilismo.



Acto: Audiencia a la Comisión Permanente de 'Unicef Comité español', (Madrid).



Fecha: 09-03-2018



Look: Se los conoce como paper bag, tienen cintura alta, lazada y han conseguido un nuevo espacio en el vestidor de doña Letizia, que ha vuelto a repetir el mismo conjunto que llevó hace menos de dos meses para su nuevo acto en la Zarzuela. Estos pantalones son ideales para potenciar la figura de mujeres delgadas, ya que afinan la cintura y potencian las curvas de la cadera. Además, si son de color beige, no sólo consiguen un efecto estilizador sino que permite combinaciones con tonos fríos y cálidos. En este caso, la esposa de Felipe VI los ha vuelto a combinar con la misma blusa de jaretas y mangas abullonadas y sus salones de tacón ancho firmados por Uterqüe. Tan sólo ha cambiado los pendientes, cambiándolos por otros circulares bañados en oro en forma de media luna.

Foto: Fernando Junco