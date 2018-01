De la ficción a la realidad. La actriz Gal Gadot consigue que su último look de invitada sea un homenaje a su exitoso papel como Wonder Woman (Mujer maravilla) gracias a incorporar un poderoso escote que recupera el corte corazón del famoso corsé que luce en su uniforme esta superheroína. Y, además, no podía ser en otro color, rojo.



En contraste con prendas de líneas clásicas

La estrella israelí eligió esta top para acudir a los premios Variety's Creative Impact, celebrados dentro del marco del 29ª edición del Festival de Cine de Palm Springs. Se trata de un bustier rojo entallado y muy ajustado, que evidencia su apuesta por la tendencia free the nipple. Debido al corte muy sensual del diseño, Gal opta por compensar su estilismo al combinarlo con otras prendas de corte clásico y másculino: chaqueta recta de lana y con hombros marcados, y culotte a juego con cinturón superpuesto. Un look que viene firmado por Laura Kim y Fernando Garcia para Oscar de la Renta (colección primavera-verano 2018).



Sobreidad de líneas, pero colores vibrantes

Equilibra así su imagen, pero tampoco se muestra sobria, pues su elección le lleva a apostar por un tono muy llamativo, el fucsia, con el que crea un look bicolor muy seductor. Como calzado, prefiere un diseño discreto, pero muy acertado como son unas sandalias de finas tiras en nude. Un básico que se ha convertido en un comodín capaz de combinar con cualquier estilismo.



El toque diferenciador con el look de ficción

Lo que principalmente diferencia su bustier del que lleva en el filme Wonder Woman es sobre todo el material. Mientras que en la ficción se opta por materiales capaces de soportar cualquier golpe (no olvidemos que es una superheroína), en este caso, la prenda es de tejido elástico que define la forma de su cuerpo de forma natural y sin rigidez.



El color también sería una diferencia, pues en el filme Gal lleva un tono rojizo más oscuro. Sin embargo, sí que se asemeja y mucho al uniforme de otra de las mujeres maravilla más famosas de la historia, Lynda Carter, quien dio vida a este persona en la popular serie televisiva de los años 70.