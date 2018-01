¿Quién está detrás del estilo de Meghan Markle?

El estilo de Meghan Markle no es algo casual. Tras convertirse en una de las protagonistas de la serie Suits fue necesaria la ayuda experta de una persona que le aconsejara en su forma de vestir. Ahí fue cuando conoció a Jessica Mulroney, su estilista de confianza. Ella fue la artífice de looks tan comentados como el de su compromiso oficial con el príncipe Harry o el de su primer acto público en la ciudad de Nottigham, y la encargada, por tanto, de reinventar la imagen de la actriz en su camino a convertirse en miembro de la realeza británica.



El poder de las firmas 'british'

Aunque la estilista reside en Canadá, la prometida del príncipe Harry no ha querido prescindir de sus consejos ahora que se ha trasladado a vivir a Gran Bretaña. En su paso de actriz a royal se percibe un sutil cambio generado por un refinamiento de su estilo y un empoderamiento de las firmas británicas, tal y como hizo en su día la duquesa de Cambridge. Mulroney, no sólo juega con la baza de los diseñadores canadienses, sino que ha incoporado en el vestuario de Meghan Markle marcas como Ralph & Russo, Joseph, Strathberry, Self-Portrait o Finlay & Co.

Esto se traduce en un estilo sobrio y elegante, que se consigue a base de tonos que oscilan entre los negros, azules y marrones. Los abrigos largos de carácter masculino o tipo batín se han convertido en sus grandes aliados para el día a día y los imponentes vestidos en su mejor baza para la noche.

¿Quién es Jessica Mulroney?

No sólo es la asesora de estilo de Meghan Markle sino que se trata de una de las insiders más reconocidas de Canadá. Con casi 90.000 seguidores en Instagram, Mulroney también ha sido la encargada de vestir a Sophie Gregoire-Trudeau, la primera dama canadiense, mujer de Justin Trudeau. Además, entre Meghan Markle y ella han entablado una gran amistad y hay quienes dicen, incluso, que guardan cierto parecido físico entre ellas, gracias a su melena oscura y sus rasgos marcados.