El armario 'fitness' de Georgina Rodríguez, al descubierto

Como ella misma declaró, 'sentirse guapa a la hora de entrenar también es importante'. Georgina Rodríguez hace de las prendas deportivas una de las bazas imprescindibles de su armario, no sólo para sus sesiones de gimnasio sino para los momentos más relajados en familia. Después de dar a luz a su hija Alana Martina el pasado 12 de noviembre y tras una asombrosa recuperación post-parto, la novia de Cristiano Ronaldo se muestra de lo más activa en redes sociales mostrando sus nuevos estilismos.



La modelo ha compartido con sus miles de seguidores de Instagram una bonita instantánea con la pequeña Alana Martina. En ella, podemos verla luciendo un total look deportivo firmado por Nike. Unas novedosas mallas con líneas reflectantes se llevan todo el protagonismo. Se trata del modelo Nike Epic Look Flash, tienen un precio de 110 € y están disponibles en tres colores en la tienda online de la marca. Además, lo combina con una camiseta de tirantes a tono con pequeños estampados en gris. Es el modelo Nike Tabk Lnr y, aunque no aparece en la nueva colección de Nike, sí que puede ser tuya a través de la web Mosfashion por 26,90 €.

En casa, ante todo comodidad

Del mismo modo que existe lencería y pijamas con los que podrás salir de casa a la calle, Georgina Rodríguez nos demuestra que también puede darse el caso contrario. La bailarina utiliza prendas deportivas de tono relajado para los momentos más caseros del día. Para ello, prescinde de leggins ajustados y se hace con básicos en colores neutros. Puedes recurrir a los tejidos de algodón y las prendas holgadas que podrás encontrar, por ejemplo, en las colecciones específicas de deportes como el yoga.

La pareja de Cristiano Ronaldo eligió unos pantalones con goma en el tobillo y cintura ajustable a juego con un sujetador de sujección ligera para la primera imagen familiar al completo que quiso compartir en redes sociales. Puedes hacerte con un look similar gracias a este sujetador de Nike con goma estampada con el logo de la marca (35 €) y unos pantalones fluidos en gris jaspeado de Oysho (22,99€).

La firma deportiva de las tops internacionales

No es la primera vez que muestra unos pantalones con estas características. En su vestidor más deportivo también tiene cabida una prenda que bien podría ser de su novio y que pertenece a una firma que también han llevado Irina Shak y Adriana Lima: un pantalón de chándal de Philipp Plein, una de las firmas favoritas de Cristiano Ronaldo. Se trata de una marca alemana tan amada como odiada cuyo último eslogan, 'Good Gone Bad' ('Los buenos se vuelven malos'). El modelo elegido por Georgina era un jogging blanco y negro con el logo estampado en tamaño XL.

El accesorio que lo cambia todo en un look de gimnasio

Apostar por un mismo color es la forma que tiene Georgina de sofisticar sus estilismos deportivos. Suele combinar los cropped-tops y sujetadores con el color de los leggins. Para una de sus sesiones de entrenamiento eligió unas mallas en verde Oliva de Danfive, una de sus firmas favoritas, disponibles en su tienda online por 139,90 dólares (unos 120 euros aproximadamente) y un sujetador bicolor de Puma que sigue la misma gama cromática.

Puedes encontrarlo en la web www.sportsdirect.com rebajado a 24 euros. El resto lo consigue con detalles en azul: unas deportivas de Nike y un abrigo acolchado que lleva atado a la cintura de forma relajada. Sin embargo, la gracia de un look está en las mezclas sorprendentes que encajan sin querer. Es el caso de la mochila de piel firmada por Louis Vuitton que sustituye a las clásicas bolsas deportivas y que puedes encontrar en la web oficial de la firma, con un precio que oscila entre los 1.290 euros y los 1.390 euros.

