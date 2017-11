Sabemos que las navidades están a la vuelta de la esquina cuando Black Friday nos recuerda que estamos en la antesala de las primeras compras navideñas. Conseguir acertar entre tanta tendencia no siempre resulta sencillo, pero parece que las celebrities se han puesto de acuerdo a la hora de echarnos una mano: si Victoria Beckham ha creado una colección cápsula pensando en la Navidad, ahora es Olivia Culpo quien ha revelado sus básicos de estilo durante las fiestas.

En Who What Wear, la ex Miss Universo y actriz tiene muy claro que para ella prima disfrutar de estos eventos al máximo por encima de vestir el mejor look más aplaudido. Entre sus consejos, Olivia aboga por la comodidad por encima de todo. Sus vacaciones de Navidad tienen como destino Nueva Inglaterra, por lo que las bajas temperaturas también determinan cómo se viste. Ante todo busca estar abrigada y llevar ropa holgada que pemita disfrutar de una buena comilona.

Looks de media tarde y citas informales

Culpo propone una de las grandes tendencias de cada invierno. El jersey amplio a modo de vestido (como el de la imagen) que utilizaría con un cinturón fino que ajustase esta prenda, y del que pudiera prescindir cuando la comida navideña comienza a pasar factura. Lo combinaría con unas medias negras y unas botas por encima de la rodilla, calzado que a su juicio "queda bien a todo el mundo" y que recomienda que sean de ante mejor que de cuero para evitar "su aspecto demasiado brillante y áspero".

Looks de noche y cena de Fin de Año

En este caso propone sacar todo el partido a los brillos y las transparencias. Según ella es el momento de apostar por un vestido negro con volumen y ciertos excesos. La modelo sugiere un diseño sexy a la par que elegante, con mangas abullonadas, destellos y unos bonitos labios rojos.

En su opinión, los vaqueros son también bienvenidos y si te decantas por vestir en denim estas fiestas, tiene un truco de estilo para no fallar: "pantalón vaquero negro y un body de cuello vuelto del mismo color. Por encima, un chaleco de piel sintética, una americana o un jersey largo, y botas por encima de la rodilla o botines de tacón alto".