El extraño caso del vestido de Gigi Hadid que engaña a la vista

El vestido de noche ha adquirido una nueva dimensión gracias a Gigi Hadid. La modelo, o mejor dicho, su estilista Mimi Cuttrell, tienden a buscar diseños que se ciñen a su figura como una segunda piel. Además, muchos de los que suele llevar tienen otro punto en común: las siluetas desestructuradas. Son vestidos que presumen de cortes realizados en puntos estratégicos, superposición de capas o aberturas laterales que permiten descubrir más centímentros de piel. Prueba de ello es el nuevo look que ha llevado para asistir a la gala Aperture Foundation en Nueva York. Un vestido que engaña a la vista y parece desabrochado a conciencia, pero no.



Se trata de un diseño de escote asimétrico y largo midi, con corchetes que lo recorren de arriba a abajo. Aunque pueda parecer un dos piezas, compuesto de falda larga y top desabrochado por encima, en realidad es un vestido que juega al despiste gracias a las superposiciones de un mismo tejido. Para completar este juego de capas, recurre a un abrigo oversize de largo hasta los tobillos y a unos botines de media caña que añaden el toque personal a este total look de color negro. La que fuera elegida la mejor modelo del 2016 en los British Fashion Awards (y que vuelve a estar nominada este año junto a su hermana Bella) ya eligió el mismo método, precisamente, para recoger este preciado galardón. Como recordarás, era un un inolvidable mono desestructurado de Versace en color perla, del que sobresalía una larga cola en la misma textura.



Dos vestidos y un mismo truco

Como puedes comprobar, en este útlimo diseño los botones se desabrochan de forma estratégica y desembocan en una abertura lateral que, al andar, deja la pierna al descubierto, uno de los gestos más sensuales en moda. Si echamos la vista atrás tan sólo unos días, descubrimos que la hermana mayor de Bella Hadid ya utilizó el mismo método en un vestido amarillo de Prabal Gurung. En esta ocasión, los botones aparentemente desabrochados aparecían en forma de cut-out a la altura de la cadera, transformando por completo el diseño y compensando visualmente la asimetría del vestido.



