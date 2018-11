El ángel de Victoria's Secret Josephine Skriver está de enhorabuena. Tras varios años de noviazgo, la modelo danesa, de 25 años, se ha comprometido con el cantante estadounidense Alexander DeLeon (29), también conocido como Bohnes y líder del grupo musical The Cab. Así lo ha hecho saber a través de su perfil de Instagram mediante un álbum fotográfico en el que recoge la historia de cómo vivió este nuevo paso de su relación y en el que muestra orgullosa y sonriente su anillo de compromiso. Un momento único y muy curioso que ha querido compartir con todos sus seguidores.

"Estoy comprometida. Era una fría noche de noviembre. Alex condujo hasta Finlandia para ver las luces del norte. [...] ¡Por primera vez en nuestras vidas, vimos que las luces del norte deciden mostrar su baile a través de la noche estrellada! Era una luna llena ... estaba en el día 23 (23 es mi número de la suerte) ... y el mismo día que su canción Aurora Boreal, que fue la primera canción que escribió sobre mí, salió al mundo. ! ¡A veces el universo simplemente elige dejarte sin palabras! Fue entonces cuando @bohnes me miró. Cuando se arrodilló y me pidió que fuera suya para siempre... Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Eres mi mayor aventura. Mi cuento de hadas se hace realidad. Mi alma gemela. Mi mejor amigo. El amor de mi vida. Así que, por supuesto, fue ¡¡¡un sí x 1 millón!!! A veces en la vida te encontrarás con esa persona que hace que todo tenga sentido. Una persona que te empuja a ser una versión aún mayor de ti mismo. Una persona que te hace no solo soñarla ... ¡sino creerla! ¡Cree en tus propias habilidades para hacer que algo suceda! El amor no se trata de comprometerse. ¡El amor es encontrar a alguien que solo agrega a tu propia alegría y brillo! ¡¡¡Compañeros de equipo para la vida!!! ¡@bohnes [...] eres todo eso y más. Entraste en mi vida y nunca he mirado atrás. Te quiero. Eres mi aurora boreal", comenta la modelo junto a las bellas imágenes que recogen esta experiencia única.

Tras su publicación, las felicitaciones no se han hecho esperar. Entre las primeras en felicitarla, compañeras de Victoria's Secret como Sara Sampaio, Jasmine Tookes o Lais Ribeiro, así como estrellas del espectáculo como la cantante Dua Lipa.