Con el adiós de Alessandra Ambrosio en 2017 y la baja de Lily Aldridge, que está embarazada, la cantera de ángeles más veteranos se minimiza. Sin embargo, al frente de todas ellas, sigue estando la brasileña Adriana Lima, quien debutó en esta pasarela en 1999. Mucho se ha hablado de ella en las últimas semanas, pues su ausencia en redes sociales y la falta de menciones a este desfile hizo temer que no estuviera. Sin embargo, ayer acudía a su prueba de vestuario y hoy HOLA.com ha podido entrevistarla en el backstage del Victoria's Secret Fashion Show.

Siempre es especial estar en el desfile, nos lo has comentado siempre que hemos podido hablar contigo. ¿Cómo vives tu participación en esta pasarela que pisaste por primera vez en 1999?

Igual de emocionada, aunque siempre me pasa que quiero estar cada año más relajada, pero es imposible. Sigo estando nerviosa. Y más viendo todo cómo está organizado, mis looks y, este año, no puedo esperar a ver cantar a Rita Ora. Soy una gran admiradora y ella es bellísima. Amo a Rita.

Enhorabuena por vivirlo con tanta emoción y, sobre todo, por estar en el desfile, ya que el debate en redes de las últimas semanas era si estarías o no porque no habías hablado nada sobre él y no se te veía en los primeros fittings.

No sé qué pasó. ¿Realmente? (risas) Honestamente, he estado muy ocupada y no he podido hacer nada en mis redes sociales. En el último mes aproximadamente, he estado muy desconectada, lo que es terrible. Pero, finalmente, ¡aquí estoy chicos! Además, creo que este año es mi mejor año y todo es diferente, la pasarela, mis looks, hay más actuaciones... Creo que va a ser muy especial.

¿Será también diferente porque hay ausencias como las de Alessandra Ambrosio o Lily Aldridge, dos de los ángeles más veteranos?

Primero, tengo que decir que cada desfile de Victoria's Secret es diferente. Sin embargo, es obvio que se va a echar de menos a gente este año. Sin embargo, siempre hay chicas muy guapas y nuevas modelos por las que estoy muy emocionada. Ellas me hacen pensar en mí misma y recordar mi primer desfile, que fue en 1999. Aunque también ellas tienen más presión, pues el show tiene mucha más repercusión hoy en día.