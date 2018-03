Un día más de trabajo para Heidi Klum como presentadora del espacio televisivo America's Got Talent. En esta ocasión, la agenda señalaba rodar en exteriores en Los Ángeles. Allí, el ex ángel de Victoria's Secret apareció deslumbrante con un total look de blazer y shorts de paillettes rojas, de Rasario, que combinaba con unas sandalias al tono de Giuseppe Zanotti. Sin embargo, no fue su estilismo el que atrapó todas las miradas por difícil que pueda parecer a priori, sino la presencia del guitarrista de la banda Tokio Hotel, Tom Kaulitz. Se encontraba en el set de rodaje como uno más, pero la complicidad con la modelo era palpable hasta tal punto que ambos se fundieron en un beso (y otros más) en los labios que despejaba todo tipo de dudas sobre su relación, tal y como recoge en exclusiva la prensa inglesa.

Hasta el pasado año, la modelo y presentadora de televisión alemana mantenía una relación con el comisario de arte Vito Schnabel, de 31 años. Entre ambos, existía una diferencia de edad de 13 años, ya que la modelo posee actualmente 44. Unas cifras que no fueron impedimento que una relación que comenzó en 2014.

De nuevo, Heidi tiene claro el tipo de hombres que le gusta y encuentra en el joven guitarrista, de 28, a su nuevo compañero sentimental, a quien podemos ver en el set de rodaje de America's Got Talent con camiseta verde y gorra en un intento de pasar desapercibido. Un discreto look en comparación con el estilismo de trabajo de la modelo, pero que no consiguió evitar captar la atención, sobre todo por la proximidad continua entre ambos.

Sin duda, Tom Kaulitz te resultará familiar, dado el éxito de su banda Tokio Hotel, en la que ejerce como guitarrista, pianista y productor. Es más, para los más despistados, su rostro será mucho más conocido, pues es gemelo del cantante de este grupo, Bill. Y esto no es todo, ya que también hemos podido verle trabajar como modelo, concretamente, para la firma Reebok.